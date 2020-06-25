Общество
News.ruUnilever намерена убрать со своих упаковок слова «белый» и «светлый»
Представитель компании Unilever сообщил о планах изменить брендинг на упаковках своих товаров. В частности, там намерены избавиться от слов «светлый», «белый», «осветляющий». Таким способом в компании рассчитывают избавиться от расовых стереотипов.
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Кино
В Петербурге скончалась звезда эпизодов «Улиц разбитых фонарей»
Театралы Северной столицы знают ее по ярким ролям в постановках Театра Ленсовета, а киноманам Ирина Замотина известна по эпизодам в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
Российская газета 05:54
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
На YouTube был опубликован первый эпизод Night City Wire, в котором студия CD Projekt RED будет делиться информацией о своей грядущей игре Cyberpunk 2077.
Газета.Ru 05:57
Здоровье
В каких городах Крыма выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Крыму за сутки >> Он также уточнил, что за минувшие сутки в обсерваторы были помещены более ста человек, приехавших из-за границы.
РИА Новости Крым вчера в 03:37
Общество
В Новосибирской области разрешили оптовую торговлю для предпринимателей
Новосибирск, 26 июня 2020, 07:12 — REGNUM В Новосибирской области возобновляется оптовая торговля для предпринимателей и юридических лиц в торговых центрах.
REGNUM 00:12
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Здоровье
Правительство создаст новый центр для закупки лекарств
Правительство создаст федеральный центр закупки лекарств, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на копию проекта, подготовленного Минздравом.
Ведомости 06:09
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Спорт
WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может управляться несколькими богатыми странами, заявили в агентстве, в ответ на призыв Управления по борьбе с наркотиками (ONDCP) США к конгрессу прекратить финансирования WADA, если агентство не проведет реформирование, 25 июня передает Reuters.
ИА Красная Весна 02:47
Общество
Мэрия Москвы разрешила противникам обнуления сроков Путина митинг в «Сокольниках»
Мэрия Москвы разрешила проведение 4 июля первого митинга после режима изоляции граждан, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Коммерсантъ 05:21
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
В июле вырастут тарифы ЖКХ, с граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков, все регионы смогут вводить налог для самозанятых, меняется порядок заполнения справок о доходах госслужащими, отменяется автомобильный знак "Инвалид".
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Здоровье
В Благовещенске кафе с уличными верандами откроются 10 июля
С 10 июля в Благовещенске могут окткрыться кафе с уличными верандами.
Телепорт 02:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
Здоровье
44 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 2,9 %. Всего в регионе выявлено 1572 случая COVID-2019.
Телепорт 03:14
Происшествия
Найдены биологические родители изъятых в Москве суррогатных детей
Биологических родителей обнаруженных в Москве пятерых младенцев, рожденных от суррогатных матерей, нашли.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество
В США дополнили список симптомов коронавируса
К обычным симптомам, которые замечали у зараженных коронавирусом, добавились еще три пункта.
Pravda.Ru 03:02
Происшествия
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова пытались заставить в СИЗО проголосовать по поправкам в Конституцию
Аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в хулиганстве, пытались заставить проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает издание Doxa со ссылкой на его мать Гульнур Хусаинову.
Полит.ру 04:22
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Общество
США хотят купить Ericsson и Nokia для противодействия Huawei
Предлагается предоставить этим компаниям налоговые послабления в США, расширение доступа к финансированию под экспортные операции или меры господдержки тем американским предприятиям, которые согласятся купить Ericsson и Nokia.
Telesputnik.ru 03:12