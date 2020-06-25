Представитель компании Unilever сообщил о планах изменить брендинг на упаковках своих товаров. В частности, там намерены избавиться от слов «светлый», «белый», «осветляющий». Таким способом в компании рассчитывают избавиться от расовых стереотипов.

Unilever намерена убрать со своих упаковок слова «белый» и «светлый»

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