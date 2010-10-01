Экономика

РБКРБККомпания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Операционная прибыль, которая исключает некоторые инвестиционные результаты, выросла на 6% до $5,87 млрд. Портфель акций сократился на $55,5 млрд.
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Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБК11:46

Холдинг Уоррена Баффета потерял $50 млрд на фоне пандемии

Компания12:54

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.ру12:08

Холдинг миллиардера Баффета в США показал рекордный убыток

ИА Красная Весна12:05

Холдинг миллиардера Баффета сообщил о крупнейших убытках на фоне пандемии

Народные новости13:00

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbes11:22

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

ТАСС10:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:45, Ашберн
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Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
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Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
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Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

В новом выпуске своей телепередачи Михалков заявил, что одним из доказательств этого является некий патент под номером WO/2020/060606, которая основанная Гейтсом компания Microsoft Technology Licensing, LLC, зарегистрировала под номером WO/2020/060606.
Газета.Ru 13:34
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год

Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
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Авто

В России появится еще один кроссовер Kia

Еще одной летней новинкой станет наиболее простая версия кроссовера Kia Seltos с 1,6-литровым двигателем мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа коробки передач.
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

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«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

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Джордан: «Мерседес» продаст команду Лоуренсу Строллу

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» Эдди Джордан считает, что «Мерседес» может уйти из Формулы-1 по окончании сезона-2020.
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Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
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Геркус призвал отдать «Зениту» чемпионство в случае недоигровки РПЛ

Считаю, что "Зениту" в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что клуб уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей.
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Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
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Умер актер из сериала «Клиника» Сэм Ллойд

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Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

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В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
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В Курске после отказа в госпитализации младенца начали проверку

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Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
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Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
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Склад с медицинскими масками сгорел во Франции

На севере Франции произошел пожар на складе с медицинскими масками.
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В Ленинградской области произошел пожар на пилораме

Пожар возник на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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