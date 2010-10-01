Экономика

РБКРБККомпания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Операционная прибыль, которая исключает некоторые инвестиционные результаты, выросла на 6% до $5,87 млрд. Портфель акций сократился на $55,5 млрд.
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Холдинг миллиардера Баффета сообщил о крупнейших убытках на фоне пандемии

Народные новости13:00

Холдинг Уоррена Баффета потерял $50 млрд на фоне пандемии

Компания12:54

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

ТАСС10:29

Холдинг миллиардера Баффета в США показал рекордный убыток

ИА Красная Весна12:05

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБК11:46

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbes11:22

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.ру12:08
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
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Путешествия

Россиянам рекомендуют в этом году не планировать отпуск за границей

По словам парламентария, обстановка с пандемией коронавирусной инфекции такова, что до конца 2020 года большинство стран, скорее всего, не станет открывать границы для туристов из других государств.
RuNews24.ru 12:43
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
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Общество

В МЧС назвали необходимые при госпитализации вещи

Сотрудники МЧС рассказали о минимальном наборе вещей, которые должен иметь заболевший при госпитализации.
Pravda.Ru 03:11
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Политика

Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня

Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
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Происшествия

Двух уфимцев силой задержали за нарушение режима самоизоляции

Уфимцев возмутил инцидент, произошедший прямо под носом мэра города – на площади Горсовета четверо полицейских задержали нарушителя режима самоизоляции и попытались усадить в машину.
ProUfu.ru 13:35
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

По данным следствия, рядом с жилым домом в Таганском районе Москвы обнаружены тела двух мальчиков с травмами, характерными при падении с высоты.
ТАСС 13:24
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 12:03
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Общество

Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом

Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
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Происшествия

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
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Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат вчера в 19:36
Общество

Стало известно, когда может закончиться учебный год для школьников

В ведомстве считают, что ученики 1-8 классов должны завершить обучение до 16 мая, 10 классы - до 29-30 мая, 9 и 11 классы - до 5 июня.
СОВА 12:33
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области вводится карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в семи населенных пунктах, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
ТАСС 13:41
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Общество

Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавируса

Среди российских военных подтверждено 1177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди курсантов — 1195.
RT на русском 13:40
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Футбол

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок

«Сассуоло» первым в Серии А объявил о возобновлении тренировок.
Sports.ru 13:59
Происшествия

В Ленинградской области локализовали пожар на пилораме

Специалисты МЧС локализовали крупный пожар на пилораме в Ломоносовском районе Ленинградской области на площади 900 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 14:00
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Игры

В The Elder Scrolls Online появится официальная русская локализация

ИА Красная Весна 13:39
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 11:27
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Авто

КамАЗ подготовит для «Дакара» новый грузовик с кабиной от «Мерседеса»

Команда «КамАЗ-Мастер» занимается подготовкой нового капотного грузовика с кабиной от Mercedes-Benz для участия в ралли-рейдах, заявил пилот Айрат Мардеев, 30 апреля в ходе онлайн-общения с фанатами в соцсети «Вконтакте».
ИА Красная Весна 07:38
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Общество

В Вольском районе закрыты на карантин два села

В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
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Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
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Политика

Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19

Согласно оценке немецких специалистов, разработка вакцины от COVID-19 потребует около 8 млрд евро.
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