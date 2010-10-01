Экономика
РБККомпания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19
Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Операционная прибыль, которая исключает некоторые инвестиционные результаты, выросла на 6% до $5,87 млрд. Портфель акций сократился на $55,5 млрд.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены одну из квартир
Отмечается, что в конце 2019 года в суд поступил иск от жены Жигунова Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 09:56
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Авто
АвтоВАЗ в мае объявил скидки на автомобили Lada
В мае все еще действует программа «Trade-In», которая позволяет сдать свой автомобиль и получить скидку 20 тыс. рублей при покупке всех комплектаций моделей LADA Granta (седан, универсал, хэтчбек, лифтбек, Drive Active), LADA Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross и Vesta CNG.
Тарантас Ньюс 03:57
Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество
В Нижегородской области три города закрыли на карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Экспресс газета 29 апреля в 11:18
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Авто
Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
Здоровье
Назван основной признак заболевания коронавирусом
Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Культура
Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»
Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку Across Endless Dimensions, который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake 07:28
Общество
Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая
Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес
Елена Степаненко объяснила, почему ее новое шоу «Еще не вечер» пропало из эфира
Вокруг ТВ 09:44
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Тест на коронавирус показывает результат не раньше, чем через 3 дня после инфицирования
Тест на коронавирус показывает результат не раньше, чем через 3 дня после инфицирования.
Эхо Москвы 13:01
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
RT на русском 12:37
Авто
Новый Nissan X-Trail сохранит атмосферный мотор
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 12:28
Игры
Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками
Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
Игромания.ру 06:00
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 06:29
Кино
Премьеру фильма «Джона Уика 4» перенесли на год
Фильм «Пила: Спираль» зрители увидят на год позже - 21 мая 2021 года.
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