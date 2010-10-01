Экономика

РБКРБККомпания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Операционная прибыль, которая исключает некоторые инвестиционные результаты, выросла на 6% до $5,87 млрд. Портфель акций сократился на $55,5 млрд.
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Холдинг миллиардера Баффета сообщил о крупнейших убытках на фоне пандемии

Народные новости13:00

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБК11:46

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.ру12:08

Холдинг миллиардера Баффета в США показал рекордный убыток

ИА Красная Весна12:05

Холдинг Уоррена Баффета потерял $50 млрд на фоне пандемии

Компания12:54

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbes11:22

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

ТАСС10:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Басков показал детское фото в образе «поросёночка»

News.ru 05:08
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены одну из квартир

Отмечается, что в конце 2019 года в суд поступил иск от жены Жигунова Веры Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 09:56
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
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Авто

АвтоВАЗ в мае объявил скидки на автомобили Lada

В мае все еще действует программа «Trade-In», которая позволяет сдать свой автомобиль и получить скидку 20 тыс. рублей при покупке всех комплектаций моделей LADA Granta (седан, универсал, хэтчбек, лифтбек, Drive Active), LADA Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross и Vesta CNG.
Тарантас Ньюс 03:57
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
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Общество

В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
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Происшествия

СМИ сообщили о гибели двух детей при падении из окна в Москве

Известия 13:00
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
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Происшествия

Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

BFM.ru 12:25
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Экспресс газета 29 апреля в 11:18
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Авто

Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
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Здоровье

Назван основной признак заболевания коронавирусом

Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
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Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
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Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
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Культура

Премьера! Новый клип Димаша на саундтрек к фильму «Создатели»

Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа к саундтреку Across Endless Dimensions, который певец записывал для фантастического блокбастера «Создатели: Прошлое».
Popcake 07:28
Общество

Нарушителей масочного режима в Подмосковье начнут штрафовать с 12 мая

Контроль за ношением масок и респираторов в Подмосковье будут осуществлять сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных и надзорных органов, с 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости 06:59
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко объяснила, почему ее новое шоу «Еще не вечер» пропало из эфира

Вокруг ТВ 09:44
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
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Общество

Тест на коронавирус показывает результат не раньше, чем через 3 дня после инфицирования

Тест на коронавирус показывает результат не раньше, чем через 3 дня после инфицирования.
Эхо Москвы 13:01
Общество

Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, общее число скончавшихся составило 28 710.
RT на русском 12:37
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Авто

Новый Nissan X-Trail сохранит атмосферный мотор

Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
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Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками

Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.
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Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
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Премьеру фильма «Джона Уика 4» перенесли на год

Фильм «Пила: Спираль» зрители увидят на год позже - 21 мая 2021 года.
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