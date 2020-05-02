Экономика
МИР 24Компания Уоррена Баффета потеряла за квартал рекордные $50 млрд
Потери компании в первом квартале 2020 года достигли $49,7 млрд, тогда как в прошлом году компания за первый квартал заработала $21,7 млрд. За 2019 год выручка компании составила $254,6 млрд. Также Баффет заявил, что компания продала все акции четырех крупнейших американских авиакомпаний.
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Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал
Взгляд.рувчера в 12:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
РИА Новости вчера в 17:26
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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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В Челябинской области от коронавируса умер врач
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В московском метро начнут продавать медицинские маски
Со следующей недели в московском метро начнут продавать защитные маски.
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
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В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
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Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 01 мая в 08:15
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Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
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Коммерсантъ вчера в 13:56
Авто
Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие иномарки.
Вечерний курьер вчера в 08:56
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
ИА Красная Весна 01 мая в 15:10
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
Общество
В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор.
Интерфакс 02:53
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В Омске от коронавируса умер четвертый пациент
От коронавирусной инфекции в Омской области за весь период умерло четверо человек. О возрасте последнего скончавшегося пока не сообщается.
Омскрегион 02:20
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
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Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей
Жители Гергебиля пожаловались на бездействие властей 30 апреля в Instagram-паблике tut.dagestan появилось обращение, написанное от имени жителей села Гергебиль - одного из райцентров республики.
Кавказский узел вчера в 05:10
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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
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Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
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Очередь за «флагманом мечты» Meizu 17 Pro выстроилась до анонса
Meizu 17 Pro продвигается компанией как флагман-мечта, многие характеристики уже раскрыты в официальных тизерах.
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В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Кабмин снял запрет на вывоз масок из России
Правительство РФ сняло временные ограничения на вывоз из страны медицинских масок, бинтов, респираторов, а также средств дезинфекции, противочумных костюмов и медицинского оборудования.
BFM.ru 02:54
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Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
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