Экономика

ВедомостиВедомостиКомпания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.
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Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

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Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

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Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.ру12:08

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
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Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач

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Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

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Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

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Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
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Белый дом запретил главному инфекционисту США выступить в конгрессе

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Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на пилораме в Ленобласти на площади 900 кв. м, передает 2 мая «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
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Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса

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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
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Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

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