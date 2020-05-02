Экономика

ВедомостиВедомостиКомпания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.
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Компания миллиардера Баффета потеряла $50 млрд из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 16:25

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbesвчера в 11:22

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Ведомостивчера в 13:12

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.рувчера в 12:08

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБКвчера в 11:46

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Коммерсантъвчера в 16:21

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

ТАССвчера в 10:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Общество

Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой

Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
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Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Москве

РБК вчера в 09:03
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
1,1K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Футбол

Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде

Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева отреагировала на слова известного спортивного журналиста Василия Уткина о Волгограде и местном клубе «Ротор».
RT на русском 06:46
1
Общество

Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, сообщил изданию Sun, что врачи собирались объявить о его смерти.
РИА Новости вчера в 22:02
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Хоккей

«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва

Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Здоровье

В Кировской области количество зараженных коронавирусом достигло 562

Общее число заражений инфекцией нового типа составляет 562 случая, сообщает региональный Минздрав.
Gorodkirov.ru 01 мая в 02:21
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Футбол

Денис Черышев летом может покинуть «Валенсию»

ProstoProSport 06:53
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Здоровье

Ввести мораторий на аборты на время пандемии предложили в РПЦ

Мораторий на аборты предложили ввести на время пандемии члены Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
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Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК 02:00
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Общество

Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Авто

В продаже появился аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7

На российском рынке мощность мотора у Haval F7 и Haval F7x форсирована до 190 л.с.
ГЛАС.RU вчера в 01:55
Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
4,2K
Происшествия

Пограничники задержали украинца, который пешком хотел попасть в Крым

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали украинца, который пытался пешком попасть на территорию полуострова.
РИА Новости Крым 06:31
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Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 01 мая в 11:14
Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
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Политика

Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
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Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан нарушающих режим самоизоляции, может привести росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
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Гаджеты

Инсайдер рассказал о новом флагмане Xiaomi с 18 ГБ оперативной памяти

Инсайдер опубликовал на просторах тематического ресурса SlashLeaks материал, в котором рассказал о новом флагмане Xiaomi с 18 ГБ оперативной памяти.
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Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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