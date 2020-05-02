Экономика
КоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд
Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия
В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса
Коммерсантъ 30 апреля в 05:06
Здоровье
Плавучий госпиталь ВМС США вернулся из Нью-Йорка на базу
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort вернулся на базу в Вирджинии из Нью-Йорка, где экипаж судна помогал коллегам местных больниц.
Российская газета 20:46
Общество
Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими
Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока.
РБК вчера в 16:15
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
Культура
Бесогон и чад конспирологического кутежа
Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости 06:55
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди из машин скорой помощи у стационаров Санкт-Петербурга связаны с изменением алгоритма приема пациентов из-за перепрофилирования медучреждений под прием заразившихся COVID-19.
Известия 19:48
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Музыка
Искусственный интеллект OpenAI научили создавать треки с музыкой и вокалом
Сан-Франциско, США, 2 мая 2020, 12:14 — REGNUM Систему Jukebox с искусственным интеллектом, способным самостоятельно сочинять музыкальные произведения с осмысленными текстами и вокалом, представила компания OpenAI.
REGNUM 05:14
Армия и оружие
В НАТО решили подготовиться ко второй волне коронавируса
Оперативный план на случай второй волны пандемии коронавируса решили подготовить в НАТО, сообщает 2 мая немецкое издание Spiegel.
ИА Красная Весна 08:35
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Общество
Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице
Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
REGNUM 16:22
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Космос
В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни
Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Экономика
Холдинг Berkshire Hathaway распродал имевшиеся акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС 20:35
Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ вчера в 04:20
Общество
В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных
В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК 14:13
Кино
Сценарист «Детских игр» Джон Лафия покончил с собой
В Лос-Анджелесе сценарист оригинального фильма ужасов «Детские игры» Джон Лафия совершил самоубийство на 64-м году жизни.
Известия 18:08
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Футбол
Защитник «Реала» не смог сделать выбор между Роналду и Месси
Защитник "Реала" Марсело не смог сделать выбор между бывшим партнером по команде, португальским нападающим Криштиану Роналду и капитаном "Барселоны", аргентинским форвардом Лионелем Месси, передает AS.
Газета.Ru 20:50
Политика
Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde.
Lenta.ru 20:36
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
Политика
МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес РФ
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41