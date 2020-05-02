Экономика

КоммерсантъКоммерсантъBerkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Компания миллиардера Баффета потеряла $50 млрд из-за коронавируса

Московский Комсомолец16:25

Компания Баффета отчиталась об убытках в $50 млрд

Forbes11:22

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Ведомости13:12

Компания Berkshire Hathaway объявила о потерях в 50 млрд долларов за первый квартал

Взгляд.ру12:08

Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19

РБК11:46

Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд

Коммерсантъ16:21

Холдинг Berkshire Hathaway в США в первом квартале понес убытки почти на $50 млрд

ТАСС10:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:25, Ашберн
Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

Коммерсантъ 30 апреля в 05:06
3
Здоровье

Плавучий госпиталь ВМС США вернулся из Нью-Йорка на базу

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort вернулся на базу в Вирджинии из Нью-Йорка, где экипаж судна помогал коллегам местных больниц.
Российская газета 20:46
Общество

Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока.
РБК вчера в 16:15
343
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
3,9K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
276
Происшествия

Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 13:32
467
Культура

Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости 06:55
5
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров

Очереди из машин скорой помощи у стационаров Санкт-Петербурга связаны с изменением алгоритма приема пациентов из-за перепрофилирования медучреждений под прием заразившихся COVID-19.
Известия 19:48
68
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,6K
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Бабкина потратила на лечение от коронавируса

News.ru 13:43
Музыка

Искусственный интеллект OpenAI научили создавать треки с музыкой и вокалом

Сан-Франциско, США, 2 мая 2020, 12:14 — REGNUM Систему Jukebox с искусственным интеллектом, способным самостоятельно сочинять музыкальные произведения с осмысленными текстами и вокалом, представила компания OpenAI.
REGNUM 05:14
Армия и оружие

В НАТО решили подготовиться ко второй волне коронавируса

Оперативный план на случай второй волны пандемии коронавируса решили подготовить в НАТО, сообщает 2 мая немецкое издание Spiegel.
ИА Красная Весна 08:35
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
342
Общество

Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
25
Общество

Губернатор Свердловской области призвал носить маски даже на улице

Екатеринбург, 2 мая 2020, 23:22 — REGNUM Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что медицинские маски следует носить даже на улице.
REGNUM 16:22
78
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
30
Космос

В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни

Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет.
V-kosmose.com 30 апреля в 09:27
3
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
53
Экономика

Холдинг Berkshire Hathaway распродал имевшиеся акции авиакомпаний США

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС 20:35
Армия и оружие

60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона

Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ вчера в 04:20
2
Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК 14:13
101
Кино

Сценарист «Детских игр» Джон Лафия покончил с собой

В Лос-Анджелесе сценарист оригинального фильма ужасов «Детские игры» Джон Лафия совершил самоубийство на 64-м году жизни.
Известия 18:08
2
Шоу-бизнес

Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет

Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 15:40
2
Общество

Названы признаки «карантинной депрессии»

Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
5
Футбол

Защитник «Реала» не смог сделать выбор между Роналду и Месси

Защитник "Реала" Марсело не смог сделать выбор между бывшим партнером по команде, португальским нападающим Криштиану Роналду и капитаном "Барселоны", аргентинским форвардом Лионелем Месси, передает AS.
Газета.Ru 20:50
Политика

Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde.
Lenta.ru 20:36
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

1 мая в Приамурье подтверждено 11 новых случаев COVID-2019, пять заболевших проживают в Серышевском районе, по трое - в Белогорске и в Тынде.
Телепорт 03:13
29
Политика

МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес РФ

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уоррен Баффетт
Американский предприниматель
Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 млрд долларов, а на 12 февраля 2019 года - в 84,9 млрд долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное