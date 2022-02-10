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Компания Усманова обвинила бывших акционеров Лебединского ГОКа в вымогательстве и шантаже

«Металлоинвест», принадлежащий Алишеру Усманову и партнерам, обвинил в мошенничестве нескольких бывших акционеров Лебединского ГОКа, у которых компания выкупила акции еще в августе 2007 года.
РБК
Всего состоялось 16 разбирательств, дело дошло до Высшего арбитражного суда, рассказал РБК председатель совета директоров «Металлоинвеста» и гендиректор USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский.
РБК
В итоге владельцы 0,53% получили за свои акции $30,7 млн, а «Газметалл» консолидировал 100% ГОКа.
РБК
Через полгода после сделки железная руда подорожала на 65%, и «Белгородский региональный центр судебных экспертиз», нанятый истцами, оценил стоимость компании почти втрое выше цены оферты — в 23,5 тыс. руб. за бумагу.
РБК

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