Всего состоялось 16 разбирательств, дело дошло до Высшего арбитражного суда, рассказал РБК председатель совета директоров «Металлоинвеста» и гендиректор USM (владеет «Металлоинвестом») Иван Стрешинский.
Через полгода после сделки железная руда подорожала на 65%, и «Белгородский региональный центр судебных экспертиз», нанятый истцами, оценил стоимость компании почти втрое выше цены оферты — в 23,5 тыс. руб. за бумагу.
Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек.
Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров подготовлен, она будет отсчитываться с 1 января 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
В начале следующей недели на Совете Госдумы планируется рассмотреть проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.