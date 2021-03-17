Группа компаний «Цифра», которая входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга, планирует провести IPO в 2023 году. Информацию о подготовке компании к выходу на биржу подтвердил РБК ее представитель Павел Федосов.

С чего всё началось Компания Вексельберга запланировала IPO на Московской бирже Группа компаний «Цифра» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга — его состояние журнал Forbes оценивает в $10,5 млрд) планирует провести IPO в 2023 году. РБК 05:14