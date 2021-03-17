Группа «Цифра» объявила о планах проведения IPO на Мосбирже
Группа компаний «Цифра», которая входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга, планирует провести IPO в 2023 году. Информацию о подготовке компании к выходу на биржу подтвердил РБК ее представитель Павел Федосов.В источнике
С чего всё началось
Компания Вексельберга запланировала IPO на Московской бирже
Группа компаний «Цифра» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга — его состояние журнал Forbes оценивает в $10,5 млрд) планирует провести IPO в 2023 году.
РБК05:14