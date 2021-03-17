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РБК
РБК

Группа «Цифра» объявила о планах проведения IPO на Мосбирже

Группа компаний «Цифра», которая входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга, планирует провести IPO в 2023 году. Информацию о подготовке компании к выходу на биржу подтвердил РБК ее представитель Павел Федосов.В источнике
РБК
Live24
С чего всё началось

Компания Вексельберга запланировала IPO на Московской бирже

Группа компаний «Цифра» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга — его состояние журнал Forbes оценивает в $10,5 млрд) планирует провести IPO в 2023 году.
РБК05:14

Подробнее о событии

ГК «Цифра» запланировала IPO на Московской бирже

Live2407:25

Компания Вексельберга планирует IPO на Мосбирже

Коммерсантъ07:24

«Дочка» «Реновы» Вексельберга запланировала IPO в Москве

Forbes06:28

Группа «Цифра» объявила о планах проведения IPO на Мосбирже

РБК07:15
Интересное

В Петербурге названы главные причины подорожания продуктов

Введенный в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары не спасет от роста стоимости продуктов питания на полках магазинов, считают опрошенные РБК Петербург аналитики и представители крупных производств.
РБК Санкт-Петербург07:49

Актер Алексей Серебряков подтвердил, что окончательно переехал из Канады в Россию

На премьере американского фильма "Никто", в котором Серебряков исполнил роль коварного русского бандита, актера спросили, продолжает ли он жить на две страны, или окончательно переехал в Канаду.
iReactorвчера в 14:02

Виртуальная премьера «Лиги справедливости Зака Снайдера» не состоялась

Виртуальная премьера фильма "Лига справедливости Зака Снайдера", участниками которой должны были стать журналисты, активисты движения, требовавшего выпуск "Версии Снайдера" и представители голливудских киностудий, не состоялась.
KinoNews.ruвчера в 03:20