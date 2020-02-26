Общество

ИзвестияИзвестияКомпания Walt Disney сменила генерального директора

Чапек на протяжении 27 лет занимался развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции. Он станет седьмым генеральным директором в почти 100-летней истории Disney. В марте 2019 года официально завершилась покупка активов корпорации 21st Century Fox компанией Walt Disney.
Читать в источнике
Комментировать
Роберт Айгер
Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев.
— Роберт Айгер, американский предпринимательРИА Новости 18:12

Подробнее о событии

Новым главой Disney стал Боб Чапек

ТАСС19:25

Новым главой корпорации Walt Disney стал Боб Чапек

РИА Новости18:12

Disney сменила генерального директора

Коммерсантъ16:29

Роберт Айгер покинул пост генерального директора Disney

РБК18:33

В Disney решили сменить руководство

Lenta.ru17:33

Новым гендиректором Walt Disney стал Боб Чапек

Газета.Ru17:12

Сделавший Disney крупнейшей студией Голливуда гендиректор ушел со своего поста

Ведомости18:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
Экономика

ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»

Компания 02:26
Кино

Режиссер «Сватов» подтвердил слухи о закрытии сериала

iReactor 23 февраля в 23:31
Культура

В Третьяковке открылась выставка-сказка

Московский Комсомолец 10:15
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
RT на русском вчера в 17:05
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 23 февраля в 02:13
Гаджеты

Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России

ToDay News Ufa 02:05
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Шоу-бизнес

Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской

Артистка после шоу обвинила Собчак в том, что та «холодная, циничная и пустая ведущая».
Московский Комсомолец вчера в 05:23
Общество

Градозащитники Петербурга поддержали фигурантов дела «Сети»

Суд Приволжского окружного военного округа 10 февраля вынес приговоры семерым фигурантам дела «Сети», пятерых из них отправили в колонию строгого режима на срок от 6 до 18 лет.
МР7.ру 04:08
Политика

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
РИА Новости вчера в 09:45
Кино

Новый сериал с Бураком Озчивитом вызвал общественный резонанс

Rusturkey.com 02:44
Культура

Разыгрываем коллекционное издание World of Warcraft в честь 15-летия игры! [Обновлено]

Коллекционное издание к 15-летию World of Warcraft включает фигурку Рагнароса, коврик для мыши с картой Азерота, внутриигровых маунтов, значок Ониксии, восемь артов и 30 дней подписки.
CyberSport.ru 02:36
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Виннипег», Овечкин набрал два очка

Газета.Ru 22:13
Хоккей

«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Панарин отметился голом

Спорт-Экспресс 21:35
Происшествия

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 20:24
Политика

Глава СНБО Украины назвал слово «Донбасс» элементом гибридной войны

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что само слово «Донбасс» является попыткой отделить от Украины часть территорий.
REGNUM 10:32
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
Общество

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
Общество

В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

Занятия во всех школах Улан-Удэ приостановлены после поступивших сообщений "об угрозе жизни детей", школьников эвакуируют, сообщает мэрия города.
РИА Новости 21:52
Политика

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости 17:36
Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 21:44
Шоу-бизнес

Самойлова показала стройную фигуру на шестой день после родов

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова, которая несколько дней назад родила четвертого ребенка, продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.
VSE42.RU 02:18
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Политика

Эрдоган назвал дату встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:14
Общество

Сын Порошенко спел с российским рэпером на концерте в Лондоне

На концерте в Лондоне сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил спел с российским рэпером Face, которые выступал в Великобритании, сообщает телеканал «360».
МИР 24 05:17
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Актриса Агата Муцениеце сообщила о разводе со своим супругом – звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным.
Слово и Дело вчера в 03:36
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru вчера в 05:50
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия 13:18
Хоккей

«Тампа» дома проиграла «Торонто», Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне

Матч ТВ 21:30
Экономика

У рыбаков Дальнего Востока начались трудности с поставкой рыбы в Китай

Савельев напомнил, что Китай является главным экспортным рынком для российской рыбы.
Интерфакс 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Айгер
Американский предприниматель
Американский предприниматель, президент и CEO компании The Walt Disney.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное