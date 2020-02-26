Общество
ИзвестияКомпания Walt Disney сменила генерального директора
Чапек на протяжении 27 лет занимался развитием парков развлечений Disney по всему миру, а также части ее продукции. Он станет седьмым генеральным директором в почти 100-летней истории Disney. В марте 2019 года официально завершилась покупка активов корпорации 21st Century Fox компанией Walt Disney.
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Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев.
— Роберт Айгер, американский предпринимательРИА Новости 18:12
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