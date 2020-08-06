Компания «Яндекс» зарегистрировала собственный банк

Вероятно, идея открыть собственный банк появилась в компании после закрытия крупной сделки со «Сбербанком», в рамках которой фирмы разработали совместный проект «Яндекс.Деньги». При этом «Сбер» полностью владеет «Деньгами», а Яндексу достался «Яндекс.Маркет».