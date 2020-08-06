Компания «Яндекс» зарегистрировала собственный банк
Вероятно, идея открыть собственный банк появилась в компании после закрытия крупной сделки со «Сбербанком», в рамках которой фирмы разработали совместный проект «Яндекс.Деньги». При этом «Сбер» полностью владеет «Деньгами», а Яндексу достался «Яндекс.Маркет».В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
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