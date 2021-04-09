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ТАСС

«Юнипро» завершила испытания на III энергоблоке Березовской ГРЭС

Энергоблок проработал 72 часа при номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электроэнергии в единую энергетическую сеть Сибири.
Наш Красноярский край
Подтверждено несение энергоблоком максимальной располагаемой мощности 800 МВт.
Наш Красноярский край
Испытания показали готовность третьего блока Березовской ГРЭС к промышленной эксплуатации.
Наш Красноярский край

"Сегодня, 9 апреля в 07 ч 39 мин по красноярскому времени, на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС завершились комплексные испытания. Энергоблок проработал 72 часа при номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электроэнергии в единую энергетическую сеть Сибири. Испытания показали готовность третьего блока Березовской ГРЭС к промышленной эксплуатации", - отметили в компании.

ТАСС
ФАН

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