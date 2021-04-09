«Юнипро» завершила испытания на III энергоблоке Березовской ГРЭС
Энергоблок проработал 72 часа при номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электроэнергии в единую энергетическую сеть Сибири.
Испытания показали готовность третьего блока Березовской ГРЭС к промышленной эксплуатации.
"Сегодня, 9 апреля в 07 ч 39 мин по красноярскому времени, на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС завершились комплексные испытания. Энергоблок проработал 72 часа при номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электроэнергии в единую энергетическую сеть Сибири. Испытания показали готовность третьего блока Березовской ГРЭС к промышленной эксплуатации", - отметили в компании.