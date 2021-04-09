Геймдизайнер Хидео Кодзима и Microsoft ведут переговоры по созданию новой игры

Источники опровергли информацию о причастии японского геймдизайнера к работе над хоррором Abandoned В Сети появились слухи о том, что японский геймдизайнер Хидео Кодзима ведет переговоры с компанией Microsoft о совместной работе над его новой игрой.