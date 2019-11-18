Экономика

REGNUMREGNUMКомпания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде

Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК. Такая ситуация возникла с комбинатом «Кузбассконсервмолоко» (Кемерово), который смогл в суде доказать, что ему несправедливо начислили 12 млн рублей по налогу на прибыль после типичной схемы налоговой экономии.
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с чего всё началось

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.
РБКвчера в 06:12

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Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

РБКвчера в 06:12

Российский суд впервые защитил компанию от лишних налогов

Lenta.ruвчера в 11:28

Компания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде

REGNUMвчера в 10:05

Компания на упрощенке намутила схему с

ИА Клерк.Рувчера в 08:33

Комбинат из Кузбасса выиграл суд в деле о налоговой выгоде

News.ruвчера в 11:49

РБК: Суд впервые встал на сторону фирмы, которая обманом «снизила» себе налоги

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:25

Суд защитил кузбасскую компанию от лишних налогов в 12 миллионов рублей

Газета Кемеровавчера в 23:38
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 04:45, Вашингтон
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
РБК 02:49
Армия и оружие

Корабли ВМФ России начали учения в Черном море

Газета.Ru 01:47
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда вчера в 14:29
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости 17 ноября в 16:24
Футбол

Сборная России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к работе

Пресс-служба сборной России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к комментированию матчей.
Матч ТВ вчера в 20:14
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:23
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

RT на русском 01:20
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Общество

В России оценили масштабы домашнего насилия

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Lenta.ru 00:53
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Возврат в прокуратуру дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой отменен, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 03:54
Общество

Согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Здоровье

Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы

Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.
Ugpressa.ru вчера в 13:50
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Технологии

Intel перестает поддержку механизмов 20-летней давности

Стало известно, что компания Intel удалит со своего сайта старые версии драйверов и BIOS, которым уже более двадцати лет.
Goroday.ru 03:52
Происшествия

По факту исчезновения редактора «Интерфакса» возбуждено дело

Вести.Ru 03:15
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Авто

Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня вчера в 02:31
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Член комиссии депутат Адальби Шхагошев (ЕР) добавил, что к числу «лагерей» можно отнести и «виртуальные» — речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения».
Коммерсантъ вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Футбол

В Госдуме раскритиковали российских футболистов

Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям.
Русская Планета вчера в 20:17
Общество

Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят

С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.
Общественное телевидение России вчера в 08:44
Политика

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия 03:53
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