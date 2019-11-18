Экономика
REGNUMКомпания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде
Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК. Такая ситуация возникла с комбинатом «Кузбассконсервмолоко» (Кемерово), который смогл в суде доказать, что ему несправедливо начислили 12 млн рублей по налогу на прибыль после типичной схемы налоговой экономии.
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с чего всё началось
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.РБКвчера в 06:12
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РБК: Суд впервые встал на сторону фирмы, которая обманом «снизила» себе налоги
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:25
Суд принял сторону агропромышленного предприятия в деле о налоговой выгоде
Ореанда-Новостивчера в 09:13
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