Экономика

REGNUMREGNUMКомпания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде

Суд впервые принял сторону компании по делу о налоговой выгоде, передаёт 18 ноября РБК. Такая ситуация возникла с комбинатом «Кузбассконсервмолоко» (Кемерово), который смогл в суде доказать, что ему несправедливо начислили 12 млн рублей по налогу на прибыль после типичной схемы налоговой экономии.
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с чего всё началось

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды. До этого решения судебная практика в целом соглашалась c подходом Федеральной налоговой службы (ФНС), рассказали РБК эксперты.
РБКвчера в 06:12

Подробнее о событии

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

РБКвчера в 06:12

Российский суд впервые защитил компанию от лишних налогов

Lenta.ruвчера в 11:28

Компания из Кемерово выиграла суд в деле о налоговой выгоде

REGNUMвчера в 10:05

РБК: Суд впервые встал на сторону фирмы, которая обманом «снизила» себе налоги

БИЗНЕС Onlineвчера в 08:25

Комбинат из Кузбасса выиграл суд в деле о налоговой выгоде

News.ruвчера в 11:49

Суд принял сторону агропромышленного предприятия в деле о налоговой выгоде

Ореанда-Новостивчера в 09:13

Суд принял сторону бизнеса в споре о доначислении налогов

Право.рувчера в 10:17
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:12, Вашингтон
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают находиться в «красной зоне», нефть марки Brent опустилась до минимума сессии ниже $61 за баррель, 18 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 12:26
Здоровье

Онколог рассказал, как колбаса вызывает рак

Врач онколог-гематолог развеял заблуждения о связи некоторых продуктов с развитием опухолей, пишет «АиФ».
Волгоградская правда вчера в 23:04
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
Теннис

Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Sportbox.RU вчера в 14:41
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Космос

Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:59
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Общество

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Технологии

Apple анонсировала неожиданное мероприятие

Вчера Apple начала рассылку приглашений на неожиданное мероприятие для СМИ, которое состоится в понедельник, 2 декабря, в Нью-Йорке, в 23:00 по московскому времени.
iXBT.com вчера в 23:54
Политика

Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда.
РБК вчера в 14:54
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Горловки

Вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку. Под огонь попали посёлок шахты имени Гагарина и посёлок Доломитное.
Комсомольская правда 17 ноября в 14:15
Происшествия

Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака

Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
РБК вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru вчера в 00:52
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 15 ноября в 01:53
Технологии

На территории РФ разрабатывают приложение для двигателя автомобиля

Эксперты в области новых технологий сообщили, что менее, чем через три года, они смогут выпустить приложение, которое на основе анализа звука и данных, полученных с номера телефона владельца, смогут определить неисправность в транспорте.
Vevby.ru вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Здоровье

Уже не смешно: глава Минздрава рассказала о средних зарплатах врачей

Врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова вчера на телеканале «Россия-1».
Усолье.Инфо вчера в 19:22
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском вчера в 09:19
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 16 ноября в 00:32
Политика

Европейский суд вынесет решение о новой судебной системе Польши

Европейский суд в Люксембурге, высшая судебная инстанция ЕС, решения которой не могут быть обжалованы, 19 ноября должна вынести решение о законности нового способа формирования дисциплинарной палаты верховного суда (ВС) Польши.
Газета.Ru 00:05
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Политика

Япония намерена решить территориальный вопрос с Россией мирным путем

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что правительство Японии намерено продолжить плотные переговоры о решении территориального вопроса, а также последующего заключения мирного договора с российской стороной.
Народные новости вчера в 23:35
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
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