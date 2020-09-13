Причастность к ограничениям косвенно признал технический директор Sandvine Александр Хаванг, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров». После этого, отмечает агентство, компания столкнулась с негативной реакцией на свои действия в США.