Компания из США способствовала блокировке интернета в Белоруссии
Причастность к ограничениям косвенно признал технический директор Sandvine Александр Хаванг, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров». После этого, отмечает агентство, компания столкнулась с негативной реакцией на свои действия в США.В источнике
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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
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Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии
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