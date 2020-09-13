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Компания из США способствовала блокировке интернета в Белоруссии

Причастность к ограничениям косвенно признал технический директор Sandvine Александр Хаванг, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров». После этого, отмечает агентство, компания столкнулась с негативной реакцией на свои действия в США.В источнике
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РИА Новости

Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии

РИА Новости21:42
РЕН ТВ

Bloomberg: компания из США помогла оставить белорусов без интернета

РЕН ТВ20:22
Lenta.ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 13:09
РБК

Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии

РБК17:42
Эхо Москвы

Американская компания Sandvine, как выяснил Bloomberg, помогала блокировать сайты во время протестов в Белоруссии

Эхо Москвы18:11
Взгляд.ру

Американская компания подтвердила причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Взгляд.рувчера в 13:06
Газета.Ru

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:49

РФС заключил соглашение о развитии футбола в Татарстане

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России, правительство и Федерация футбола Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в регионе.
RT на русском10 сентября в 06:27

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