Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 0:3 Хозяева не оставили петербургским гостям шанса в шестом туре группового этапа Лиги Чемпионов, выиграв со счетом 3:0. Отметим, что первый тайм завершился с нулевым счетом.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Футбол Кафельников: футбол в России окончательно умер Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.

Космос Топливный бак ракеты SLS разорвался в рамках теста В рамках тестирования бак смог выдержать перегрузку более чем в 260 процентов от расчетной, на протяжении пяти часов; затем же, в ходе дальнейших испытаний, бак разорвался — в расчетном месте.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.