Общество

КоммерсантъКоммерсантъКомпания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
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Владелец Nginx прокомментировал обыски в московском офисе компании

Коммерсантъ15:12

Пришли за программистами: почему полиция обыскала компанию одного из самых успешных российских IT-бизнесменов

Forbes15:55

В офисе компании-разработчика одного из самых популярных веб-серверов Nginx сегодня прошёл обыск

Эхо Москвы15:00

Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx

Ведомости17:26

Rambler заявил о нарушении своих прав на веб-сервер Nginx

РИА Новости12:38

Связанная с Rambler компания предъявила права на проект за $670 млн

РБК11:50

Сотрудники СК проводят выемку документов в офисе компании Nginx в Москве

ТАСС10:15
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Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском 15:35
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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
РИА Новости 10:36
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 0:3

Хозяева не оставили петербургским гостям шанса в шестом туре группового этапа Лиги Чемпионов, выиграв со счетом 3:0. Отметим, что первый тайм завершился с нулевым счетом.
Gazeta.SPb 10 декабря в 17:31
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 05:13
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
РИА Новости 08:26
Политика

Сенат США рассмотрит проект о признании России «спонсором терроризма»

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма».
RT на русском вчера в 15:03
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Авто

АМЗ запатентовал обновленный внедорожник АМЗ «Тигр»

Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), входящий в холдинг «Военно-промышленная компания» Олега Дерипаски, запатентовал модернизированную армейскую бронемашину «Тигр».
Автоновости дня 10:47
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru вчера в 01:22
Армия и оружие

Болгария предложила разместить в Варне центр ВМС НАТО – Столтенберг

«Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море», — заявил Столтенберг.
REGNUM 07:41
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
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Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
CarsGuru.net 06:31
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
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Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
РИА Новости 16:17
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 17:00
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Футбол

Кафельников: футбол в России окончательно умер

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.
РИА Новости 15:45
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM вчера в 07:37
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Миллионер Денис Ребров впервые рассказал о романе с Дианой Шурыгиной

Ради отношений с молодым миллионером Шурыгина развелась с мужем, который не сильно об этом жалеет.
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake вчера в 02:00
Футбол

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

По итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала.
Sport24.ru 17:00
Космос

Топливный бак ракеты SLS разорвался в рамках теста

В рамках тестирования бак смог выдержать перегрузку более чем в 260 процентов от расчетной, на протяжении пяти часов; затем же, в ходе дальнейших испытаний, бак разорвался — в расчетном месте.
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Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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