с чего всё началось

В Hertz надеются, что реструктуризация компании позволит выстроить устойчивую финансовую структуру. Все офисы останутся открытыми и продолжат обслуживать клиентов. Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны входит в фазу «перехода к величию».

Компания по аренде автомобилей Hertz заявила о банкротстве

Здоровье В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.

Происшествия Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. 23

Политика Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. 482

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Футбол Правительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня.

Общество В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости. 137

Происшествия В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице. 126

Происшествия У офиса Медведчука прогремел взрыв В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24". 20

Политика Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Здоровье Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших. 946

Общество Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. 2,8K

Общество Президент России назвал дату проведения ЕГЭ Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня. 2,1K

Футбол Булыкин: навсегда запомнил фразу Даши Букиной: «Сделай мне хет-трик» Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал об увлечении большим теннисом и вспомнил про опыт телесъёмок — футболист снялся в одном из эпизодов юмористического сериала «Счастливы вместе».

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 435

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,4K