Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству. В качестве третьего лица привлечен телеканал «Дождь».

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

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