Происшествия
ВедомостиКомпания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству. В качестве третьего лица привлечен телеканал «Дождь».
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Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
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Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Наука
Белки прислушиваются к пению птиц, чтобы обнаружить опасность
Ugpressa.ru вчера в 15:34
Общество
В России появится онлайн-карта загрязнения воды и воздуха
В России в ближайшее время заработает интерактивная карта с информацией о загрязненности воздуха и воды в стране.
9111.ru вчера в 13:46
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Авто
LADA Granta в России осталась самой продаваемой моделью в августе
LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России в августе и, тем самым, укрепила лидерство на российском авторынке по итогам восьми месяцев 2019 года.
Автоновости дня вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
РБК вчера в 20:20
Футбол
Суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО
Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену
РИА Новости вчера в 20:46
Гаджеты
Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots
Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК вчера в 15:50
Интернет
Опасный вирус украл переписку сотен тысяч пользователей Android
Опасная программа нацелена на пользователей из определенных стран: для этого она автоматически сличает мобильный код жертвы со вшитым «списком».
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки
В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Футбол
Робертсон: Россия сделала для развития футбола больше, чем Шотландия
Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон выразил мнение, что для развития футбола Россия сделала больше, нежели его родина.
Чемпионат вчера в 11:45
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибли двое, в том числе школьница
В Тюменской области утром 6 сентября 2019 года на трассе Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, в том числе 15-летняя школьница, и пострадали четверо.
REGNUM 01:21