Общество
ИнтерфаксК ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, иск был зарегистрирован в суде 5 сентября.
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Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Футбол
Как сборная СНГ проигрывала Шотландии и как Россия должна сыграть сейчас
При дефиците опытных, классных тренеров в России можно было бы ожидать его возвращения, но пока приглашений нет.
Спорт день за днем вчера в 10:10
Общество
Умер исполнитель песни «Снег кружится»
5 августа умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Российскому композитору был 81 год.
Lenta.ru 13:24
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Наука
В Китае найдены следы червеобразного существа возрастом 500 млн лет
Находку исследователи сделали в ущельях Янцзы в южном Китае. Возраст животного колеблется от 551 до 539 миллионов лет назад.
Волга-Медиа 09:10
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Политика
Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам
Минтранс РФ предлагает разрешить автодилерам проводить техосмотр автомобилей тех марок, обслуживание которых они осуществляют.
Москва 24 08:56
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Хоккей
«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина
Матч ТВ 08:00
Происшествия
Самолет Boeing 777 получил повреждение трапом в «Шереметьево»
Пассажирский самолёт Boeing 777 получил повреждение телетрапом в московском международном аэропорту «Шереметьево».
REGNUM 12:50
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Президент России Владимир Путин за несколько дней до 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе терактов.
Lenta.ru 12:18
Политика
В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Pravda.Ru 13:04
Футбол
Матич возложил на Сульшера ответственность за результаты «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты команды на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Матч ТВ 02:13
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Общество
Сочинцев предупредили о непогоде
Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.
КП - Кубань 06:42
Футбол
Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей
Невские Новости 11:06
Футбол
Вартапетов поблагодарил «Спартак»
Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, который покидает свой пост, рассказал о причинах данного решения.
Спорт-Экспресс 12:47
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Российская газета 12:20
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Как живет бывший муж Ларисы Удовиченко после инсульта
StarHit.ru 12:30
Общество
Ураган «Дориан» у побережья США усилился до третьей степени
Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, вновь усилился до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, он продолжает приближаться к побережью США.
ТАСС 00:09
Общество
В Смольном наградили водителя, который спас пассажиров
Среди награжденных был водитель, который с риском для жизни вывел всех пассажиров из автобуса, когда тот сломался на железнодорожном переезде перед приближающимся поездом.
Neva.Today 12:22
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
Выселенный на улицу российский онкобольной отказался от жилья
Онкобольной житель Сочи Андрей Мартынов, которого лишили жилья и выселили из пансионата на улицу, отказался от госпитализации и другой помощи городских властей.
Lenta.ru вчера в 09:56