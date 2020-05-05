Энергетика
РБККомпания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
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