Экономика
КомпанияКомпания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии
Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о «Якутском газовом проекте», узнал РБК. Инвестировать в проект решила компания «Глобалтэк» (подконтрольна «А-Проперти» Авдоляна).
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с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.РБКвчера в 05:12
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Новейшая линейка Samsung Galaxy S20 провалилась в продажах уже в первые недели после релиза смартфонов.
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Общество
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Коммерсантъ 11:43
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Экономика
Ставрополье получит субсидию для поддержки бизнеса
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Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
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В Интернете все обсуждают новую «звезду» Instagram. Ею стала девушка из Болгарии Андреа Иванова (22).
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Политика
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Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
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Общество
Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники
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DP.RU 10:45
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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Школьники досрочно завершат учебный год в Воронежской области
В связи с распространением коронавируса в Воронежской области школьники досрочно завершат учебный год.
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Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
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Белоусов заявил о грядущем сложном периоде для российской экономики
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Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
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Цена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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