Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.

с чего всё началось

Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о «Якутском газовом проекте», узнал РБК. Инвестировать в проект решила компания «Глобалтэк» (подконтрольна «А-Проперти» Авдоляна).

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

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