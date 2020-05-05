Энергетика

КомпанияКомпанияКомпания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о «Якутском газовом проекте», узнал РБК. Инвестировать в проект решила компания «Глобалтэк» (подконтрольна «А-Проперти» Авдоляна).
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК05:12

Подробнее о событии

Новый инвестор собирается вложить в Якутию 10 миллиардов долларов

SakhaNews11:55

«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ

Коммерсантъ11:03

Российская компания построит СПГ-завод на побережье Охотского моря

Вести.Ru06:48

«А-Проперти» хочет построить СПГ-завод у берегов Охотского моря на 13 млн тонн в год

ПРАЙМ07:37

Компания сооснователя Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Народные новости06:28

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

Компания06:27

Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

РБК05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
183
Происшествия

В Волгограде трагически погиб главный дирижёр музыкального театра

REGNUM 08:45
8
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
862
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
573
Общество

Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море

Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море.
Газета.Ru 06:31
1
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
7
Общество

Великобритания по числу смертей от коронавируса обогнала Италию

Великобритания обошла Италию и Испанию по количеству смертей от коронавируса. Так, число летальных исходов увеличилось 29 тыс. 648.
АБН 10:27
2
Политика

Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
5
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы

Газета.Ru 09:13
36
Экономика

Аргентина вступила в решающий этап реструктуризации госдолга

Аргентина в мае вошла в решающий период процесса реструктуризации долга, когда должно определиться, придется ли ей объявлять дефолт в третий раз за два десятилетия, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 09:36
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
137
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
320
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
612
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Общество

Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в российских аптеках нет дефицита масок.
ФедералПресс 11:24
3
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала об извинениях от написавших про ее сына статью

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на своей странице в Instagram раскритиковала портал Star Hit, написавший про психическое расстройство их сына Александра.
Lenta.ru 03:45
20
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,4K
Происшествия

В Таиланде полиция задержала семерых россиян за нарушение режима ЧС

Коммерсантъ 10:51
22
Общество

В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
303
Хоккей

Денисенко подписал контракт с «Флоридой»

Pravda.Ru 10:42
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
484
Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
1K
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
8
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
1K
Кино

Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru вчера в 07:39
Игры

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

Игромания.ру 09:16
1
Автоспорт

В Ferrari сделали Феттелю второе предложение

F1news.ru 03:54
Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
403
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Альберт Аликович Авдолян
Российский бизнесмен
Крупный российский инвестор, бизнесмен и меценат. Известен созданием компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России. Основные активы: фонд Telconet Capital и компания «А-Проперти».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Охотское море
Море
Море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо. От соседнего Японского моря Тихого океана отделено островом Сахалин. Омывает берега России и Японии. Прежнее название - Камчатское море.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное