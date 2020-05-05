Энергетика

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Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о «Якутском газовом проекте», узнал РБК. Инвестировать в проект решила компания «Глобалтэк» (подконтрольна «А-Проперти» Авдоляна).
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Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.
РБКвчера в 05:12

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ПРАЙМвчера в 07:37

Основатель Yota вложит более $10 млрд в СПГ-проект

РБКвчера в 05:12
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