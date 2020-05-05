Энергетика
КомпанияКомпания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии
Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о «Якутском газовом проекте», узнал РБК. Инвестировать в проект решила компания «Глобалтэк» (подконтрольна «А-Проперти» Авдоляна).
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с чего всё началось
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.РБКвчера в 05:12
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Комментарии
Общество
Минпросвещения: ОГЭ могут отменить, а ЕГЭ перенести
В Минпросвещения РФ пока не приняли решение о переносе сроков единого госэкзамена (ЕГЭ) в связи с эпидемиологической обстановкой.
Вести.Ru вчера в 07:22
Авто
Компания Alpina доработала дизельную BMW 3-Series
Дизельные BMW M340 от Alpina получили название D3 S. Турбомотор объемом 3,0 литра теперь выдает на 15 л.с. больше и производительность достигает отметки в 355 л.с. Автомобиль теперь комплектуется ременным стартер-генератором, что также сказалось на мощности в сторону увеличения.
SpeedMe вчера в 14:59
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Космос
Китай впервые успешно запустил новейшую тяжелую ракету «Чанчжэн-5В»
Хайкоу, Китай, 6 мая 2020, 07:18 — REGNUM Новая тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно стартовала с космодрома «Вэньчан» в южной провинции Хайнань, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.
REGNUM 00:18
Общество
Минздрав: вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Наука
Созданы растения, которые могут светиться
Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
Происшествия
В Прикамье подтверждено ещё 25 случаев заражения коронавирусом
Пермь, 6 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 мая, референс-центр подтвердил 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:40
Политика
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Моссовет 04 мая в 08:03
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Происшествия
Вышедший по УДО из колонии Ламонов заболел коронавирусом
Бывший замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александр Ламонов, вышедший по УДО, заболел коронавирусом, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Лукманова.
РИА Новости 03:19
Политика
В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса
Некоторые каналы обвинили Китай в так называемом сокрытии информации, - сказал он.
ТАСС 04:38
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Авто
В Индии за апрель не продали ни одного автомобиля
Распространение коронавируса по всему миру и введение карантинных мер на фоне пандемии стали причиной 100% падения автомобильного рынка Индии в апреле.
Новые автомобили 04 мая в 13:00
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
Политика
Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь
Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом
Напомним, что Россия 3 мая обошла Францию по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом - тогда во Франции насчитывалось 130 979 заболевших.
RuNews24.ru 05:54
Наука
Создан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме
Китайскими учеными был разработан прототип двигателя, который работает на воздушной плазме.
Rusargument вчера в 14:35
Политика
МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией
Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
Общество
В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
Общество
Латвия, Эстония и Литва откроют внутренние границы
Рига, 6 мая 2020, 13:05 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Прибалтики откроют границы друг другу, об этом 6 мая он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 06:05
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила увеличение случаев коронавируса
Главный инфекционист Минздрава доктор медицинских наук Елена Малинникова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:55