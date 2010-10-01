Экономика
КоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
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Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Гаджеты
Стали известны самые популярные смартфоны в России
Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Политика
Путин вызвал Миллера и Новака после разговора с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу по вопросам энергетических отношений России и Украины с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Минэнерго РФ Александром Новаком .
Происшествия
МАК назвал причины катастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону в 2016 году
Причиной крушения пассажирского самолёта Boeing 737 в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году стали ошибки пилотов.
Шоу-бизнес
Сестра Ротару пояснила свои слова о помощи певицы ВСУ в Донбассе
Культура
Автор образа Верки Сердючки расплакался в эфире украинского телешоу
Певец Андрей Данилко, известный благодаря образу Верки Сердючки, со слезами покинул украинскую версию шоу «Х-фактор».
Кино
Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
Авто
Lamborghini представила суперкар для геймеров
Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Политика
Трамп намерен объявить мексиканские наркокартели террористами
Американские власти намерены приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям «в ближайшем будущем».
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Космос
Самый мощный электромагнитный взрыв обнаружен во Вселенной
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Шоу-бизнес
Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске
Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Израиль нанёс авиаудары по позициям ХАМАС в ответ на обстрелы
Израильская авиация нанесла удары по нескольким позициям ХАМАС в секторе Газа после того, как в сторону Израиля были совершены ракетные атаки.
Шоу-бизнес
Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек
По данным НБКИ, с ноября 2018 г. число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%.
Происшествия
В магазине Новосибирска подрались два торговых представителя
В одном из супермаркетов Новосибирска два торговых представителя молочных компаний не делили место на полке.