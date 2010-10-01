Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
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Компаниям не хватает умелых рук

Коммерсантъвчера в 17:25

На рынке труда признали неэффективность повышения пенсионного возраста

URA.Ruвчера в 20:57

Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

Новый День00:58
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Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Авто

Эксперты рассказали, какие меры господдержки спасут авторынок России

Несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в нынешнем году вернулся к падению после почти двух лет роста.
Автостат 00:43
Экономика

Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов

Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Право.ру 01:58
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией

Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
REGNUM 01:32
Политика

Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве

Двое активистов днем 25 ноября устроили несанкционированный пикет возле здания посольства Украины в Москве.
РЕН ТВ вчера в 00:24
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru вчера в 02:11
Происшествия

Автобус с российскими туристами в Доминикане попал в страшную аварию

Одна из туристок лишилась рук В Доминикане автобус с 39 российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся.
Челнинские известия 01:46
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости вчера в 15:41
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Известия 25 ноября в 07:54
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре на Кубани

ТАСС 00:01
Политика

Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
РБК 25 ноября в 15:01
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Известия вчера в 22:07
Происшествия

Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области

Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко требует не допустить прямых закупок газа из России.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Общество

В Роструде рассказали, как получить выходной 31 декабря

Работники могут отдохнуть в рабочий день 31 декабря 2019 года, если работодатель даст им дополнительный выходной.
REGNUM 01:53
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
Транспорт

Движение в Петербурге начали перекрывать из-за приезда Путина

Дорожное движение в городе начали закрывать из-за визита президента России Владимира Путина.
МР7.ру 01:42
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