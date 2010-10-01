Экономика
КоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
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Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Авто
Эксперты рассказали, какие меры господдержки спасут авторынок России
Несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в нынешнем году вернулся к падению после почти двух лет роста.
Экономика
Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов
Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией
Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Политика
Активисты принесли унитазы к посольству Украины в Москве
Двое активистов днем 25 ноября устроили несанкционированный пикет возле здания посольства Украины в Москве.
Шоу-бизнес
Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт
Происшествия
Автобус с российскими туристами в Доминикане попал в страшную аварию
Одна из туристок лишилась рук В Доминикане автобус с 39 российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся.
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Политика
Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Происшествия
Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области
Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Политика
Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России
Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко требует не допустить прямых закупок газа из России.
Общество
Треть россиян отказались переходить на фриланс
В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Общество
В Роструде рассказали, как получить выходной 31 декабря
Работники могут отдохнуть в рабочий день 31 декабря 2019 года, если работодатель даст им дополнительный выходной.
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Транспорт
Движение в Петербурге начали перекрывать из-за приезда Путина
Дорожное движение в городе начали закрывать из-за визита президента России Владимира Путина.