Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
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с чего всё началось

Компаниям не хватает умелых рук

Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Компаниям не хватает умелых рук

Коммерсантъвчера в 17:25

На рынке труда признали неэффективность повышения пенсионного возраста

URA.Ruвчера в 20:57

Пенсионная реформа не решила проблему дефицита кадров в России

Новый День00:58

Пенсионная реформа провалилась: работодатели не берут на работу пожилых

SevastopolMedia.ru02:45
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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости вчера в 10:00
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК вчера в 00:48
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Армия и оружие

Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена

Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Российская газета 00:12
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Наука

Прослушивание музыки во время вождения снижает сердечный стресс

Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.
Medical Insider вчера в 03:21
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой

В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
РБК 01:04
Футбол

Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 18:54
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Политика

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
RT на русском 02:53
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских солдат

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В России обязали открыть подвалы домов для бездомных животных

Все сделано для бездомных животных, которые могли бы в холода прятаться в подвалах.
Вести Татарстан 01:23
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков

На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру".
Москва 24 вчера в 15:30
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

В Тамбовской области выросло число больных ОРВИ и гриппом

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает о сезонном увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе.
Тамбовская жизнь вчера в 03:21
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
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Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка

Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
UfacityNews.ru вчера в 10:15
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 23

По последним данным, число жертв землетрясения в Албании возросло до 23, сообщает Faktor. Не менее 659 человек пострадали.
RT на русском 00:11
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 00:49
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

ТАСС 00:32
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда вчера в 08:38
Футбол

Американская компания заключит с «Манчестер Сити» рекордную сделку

РИА Новости 01:50
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