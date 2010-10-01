Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.

с чего всё началось

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.

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