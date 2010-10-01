Экономика
КоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
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с чего всё началось
Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.Коммерсантъвчера в 17:25
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Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Политика
В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена
Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Наука
Прослушивание музыки во время вождения снижает сердечный стресс
Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Происшествия
Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой
В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
Футбол
Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Политика
В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских солдат
Общество
В России обязали открыть подвалы домов для бездомных животных
Все сделано для бездомных животных, которые могли бы в холода прятаться в подвалах.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» и остался без весенней части еврокубков
На стадионе "РЖД-Арена" закончилась встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которой "Локомотив" уступил немецкому "Байеру".
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Здоровье
В Тамбовской области выросло число больных ОРВИ и гриппом
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает о сезонном увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Здоровье
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка
Медики назвали опасные ошибки при лечении насморка.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 23
По последним данным, число жертв землетрясения в Албании возросло до 23, сообщает Faktor. Не менее 659 человек пострадали.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Общество
Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота
Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).