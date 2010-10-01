Экономика
КоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.Коммерсантъвчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ъ»: около 80% работодателей ожидают дефицита кадров на рынке труда
Будущее России. Национальные проекты03:14
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Политика
В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Российского миллиардера лишили европейского гражданства
Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму
В Роскачестве разработали рекомендации по выбору хурмы, основываясь на ее форме и месте происхождения.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Общество
Более половины молодых россиян заявили о желании уехать за границу
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП
В сентябре автобус, в котором был 21 российский турист, попал в аварию в Турции. Восемь человек попали в больницу.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Авто
Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году
Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Происшествия
В Приморье подросток раздал одноклассникам шарики ртути
Опасный жидкий металл в банке принес в школу ученик седьмого класса. Шарики он раздавал всем желающим.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Экономика
В Омской области размер минимальной зарплаты составит 12 130 рублей
Минимальная зарплата сотрудника за месяц во внебюджетной сфере составит 12 740 рублей.