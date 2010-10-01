Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКомпаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%). Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.
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с чего всё началось

Компаниям не хватает умелых рук

Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Компаниям не хватает умелых рук

Коммерсантъвчера в 17:25

На рынке труда признали неэффективность повышения пенсионного возраста

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SevastopolMedia.ru02:45
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Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
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