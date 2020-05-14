Экономика
Российская газетаКомпаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов
Получить субсидию на выплату зарплат теперь можно после погашения задолженности по налогам, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на канале "Россия 24". Он пояснил, что одним из условий получения господдержки было отсутствие долгов на 1 марта.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
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