Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

В заявлении Гитана Баталова указывает, что эта пара обманным путем оформила на себя полную нотариальную доверенность, с которой получила право незаконно распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом, включая все денежные средства и счета в российских и зарубежных банках.