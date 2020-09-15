Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Эту информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: такое решение приняло общее собрание АДМ 15 сентября.В источнике
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