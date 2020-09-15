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Ведомости
Ведомости

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил «Ведомостям» представитель компании. Эту информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: такое решение приняло общее собрание АДМ 15 сентября.В источнике
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Ведомости

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая

Ведомости18:27
Комсомольская правда

«Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка минтайщикам больше не товарищ

Комсомольская правдавчера в 15:42
Коммерсантъ

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая

Коммерсантъвчера в 04:54
Компания

Компания Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая

Компаниявчера в 09:01
EastRussia

Русскую рыбопромышленную компанию исключили из АДМ

EastRussiaвчера в 08:50
ВЕСТИ: Приморье

Заседание Ассоциации добытчиков минтая закончилось грандиозным скандалом

ВЕСТИ: Приморьевчера в 07:57
РБК

Спор из-за квот осложнил продажу рыбы в Европу для компании Глеба Франка

РБКвчера в 10:21

Врач предупредил о более опасных эпидемиях, чем пандемия коронавируса

Александр Мясников Телеведущий отметил, что пять лет назад он предупреждал, что основная угроза для жизни людей которая исходит от инфекций более значительна, чем от сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач предупредил о более опасных эпидемиях, чем пандемия коронавируса
REGNUM22:26
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Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Lenta.ru21:13
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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прием своего бывшего игрока Данила Кругового в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Сейчас Круговой выступает за «Зенит», в этой игре он принял мяч пятой точкой.
Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новостивчера в 23:23
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Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

В заявлении Гитана Баталова указывает, что эта пара обманным путем оформила на себя полную нотариальную доверенность, с которой получила право незаконно распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом, включая все денежные средства и счета в российских и зарубежных банках.
Shraibikus Newsвчера в 16:35
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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