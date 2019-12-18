Общество
РБККомпанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти
Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
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с чего всё началось
У бизнесменов идут обыски по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.Коммерсантъ05:07
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Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Экономика
ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт.
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Еще одна мадам привела мне дочь спустя 30 лет, потом другая.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
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Шоу-бизнес
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Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Футбол
Сборная России выступит в новой форме на Евро-2020
Сборная России по футболу выступит на Евро-2020 в новой по дизайну форме, об том сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Общество
Названа причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Наука
Список людей года по версии Nature «захватили» биологи и экологи
Журнал Nature опубликовал свой традиционный список людей года. По сравнению с предыдущими годами, в нем стало больше биологов и экологов.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Происшествия
СК завел дело из-за смерти мужчины у отделения полиции в Серпухове
Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) сотрудниками полиции после смерти задержанного мужчины у здания отделения полиции в Серпухове.
Политика
Названы последствия от расширения санкций против Украины
Голубь считает, что украинские санкции, введенные ранее против России, «абсолютно иррациональны», так как власти республики «просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта», а также, «если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ».
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Футбол
Марадона назвал лучшего футболиста в истории
Футбол
«Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга»
Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Фрайбургом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Здоровье
Володин призвал посчитать среднюю зарплату рядовых врачей
Посчитать среднюю заработную плату медицинских работников призвал председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин в ходе заседания совета законодателей, 18 декабря передает радиостанция «Эхо Москвы».
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Кино
8 WTF-моментов в фильмах 2019 года
От Пеппер Потс, облаченной в очередную старковскую броню, до свежеприбывшей Капитана Марвел, которые в прямом смысле грудью вышли защищать от Таноса робкого Человечка-Паучочка.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.