Общество

РБКРБККомпанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти

Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

У бизнесменов идут обыски по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.
Коммерсантъ05:07

Подробнее о событии

Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти

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RT: обыски у Гуцериева связали с контрабандой нефти на Украину

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Дождь06:24

В структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида проходят обыски

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Увел нефть на Украину - ущерб в 2 млрд: дело Гуцериева описали источники. Комментарий дал и сам миллиардер

Царьград05:43
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Журнал Nature опубликовал свой традиционный список людей года. По сравнению с предыдущими годами, в нем стало больше биологов и экологов.
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Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
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По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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