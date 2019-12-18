У бизнесменов идут обыски по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.

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