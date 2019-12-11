Общество
ГТРК ЯрославияКомпенсации из федерального фонда получат дольщики ЖК «Солнечный»
При проведении обследования домов компании «Альянс», строительная готовность которых 3%, зафиксировано большое количество дефектов. Замечания касаются как выполненных работ, так и использованных материалов.
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Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолец08:33
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Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсий
Депутаты Госдумы РФ сегодня, 10 декабря, продлили заморозку накопительной части пенсий.
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Армия и оружие
Страшнее ядерной войны: в США оценили тяжелый огнемет «Солнцепек»
По степени наносимого противнику ущерба российские огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" уступают (и то незначительно) лишь ядерному оружию.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Происшествия
В России семеро парней избили 18-летнюю девушку из-за ориентации
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
Общество
Полиция возбудила уголовное дело после драки в Верховной Раде
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за драки в Верховной Раде.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» заявил о разрыве сотрудничества с Малаховым
Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин заявил, что прекращает с Малаховым всяческое сотрудничество.
Общество
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон
Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Общество
Google назвал самые популярные поисковые запросы россиян за год
Евровидение-2019 быстрее всего набрало популярность среди запросов россиян в Google о событиях текущего года.
Гаджеты
Samsung переходит от Exynos к Snapdragon
Компания Samsung прислушалась к многочисленной критике со стороны поклонников, которые должны внимательно выбирать смартфоны флагманской линейки Galaxy S, так как в них могут использоваться однокристальные системы Samsung Exynos и Qиаlсомм Snapdragon.
Армия и оружие
Испытания атомной подлодки «Казань» продлили
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Происшествия
Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Спорт
Россиянки узнали соперника по полуфиналу ЧМ по гандболу
Во втором полуфинале сыграют команды Норвегии (первое место в группе I) и Испании (второе место в группе II).
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.