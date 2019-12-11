При проведении обследования домов компании «Альянс», строительная готовность которых 3%, зафиксировано большое количество дефектов. Замечания касаются как выполненных работ, так и использованных материалов.

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Футбол Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна» Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Экономика Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита» Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Общество Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года.

Политика Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.

Гаджеты Samsung переходит от Exynos к Snapdragon Компания Samsung прислушалась к многочисленной критике со стороны поклонников, которые должны внимательно выбирать смартфоны флагманской линейки Galaxy S, так как в них могут использоваться однокристальные системы Samsung Exynos и Qиаlсомм Snapdragon.