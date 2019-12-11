Общество

ГТРК ЯрославияГТРК ЯрославияКомпенсации из федерального фонда получат дольщики ЖК «Солнечный»

При проведении обследования домов компании «Альянс», строительная готовность которых 3%, зафиксировано большое количество дефектов. Замечания касаются как выполненных работ, так и использованных материалов.
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