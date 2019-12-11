Политика Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.

Политика Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

Энергетика Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.

Политика Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.

Происшествия Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Политика Сенцов поблагодарил Путина за объединение Украины Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил президента России Владимира Путина за объединение Украины и украинцев.

Политика В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.

Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Общество Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».

Политика Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций Присутствующий на встрече режисер Александр Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста.