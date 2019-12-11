Общество

РИА НовостиРИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
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На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

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Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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В Турции заявили, что санкции США из-за С-400 не изменят планы страны

Обсуждение в конгрессе США санкций против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не повлияет на планы Анкары, она продолжит установку этих систем, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
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Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
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Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе

Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
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Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
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Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского «Спартака» по итогам матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита».
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Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
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Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

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Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил президента России Владимира Путина за объединение Украины и украинцев.
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В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде

Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
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Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
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РБК 03:24
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