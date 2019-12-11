Общество
РИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам
Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет
Московский Комсомолец08:33
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика
В Турции заявили, что санкции США из-за С-400 не изменят планы страны
Обсуждение в конгрессе США санкций против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 не повлияет на планы Анкары, она продолжит установку этих систем, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Футбол
Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку
Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали появившиеся сегодня в СМИ сообщения о том, что актриса навсегда останется парализованной.
Спорт
Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Политика
ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина
Российский телеканал ТНТ начал показывать украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Футбол
РФС оценил судейские решения в матче «Спартака» и «Зенита»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение московского «Спартака» по итогам матча 18-го тура чемпионата России против «Зенита».
Энергетика
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Польша готова к прекращению транзита российского газа в ЕС через Украину с 1 января 2020 года, заявили в нефтегазовой компании PGNIG.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Энергетика
Очистка «Дружбы» от загрязнённой нефти затянется на 2020 год
Очистка польской системы передачи нефти от загрязнённого топлива, поступившего из России, растянется ещё на год.
Происшествия
Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Политика
Сенцов поблагодарил Путина за объединение Украины
Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил президента России Владимира Путина за объединение Украины и украинцев.
Политика
В Киеве госпитализировали депутата после драки в Раде
Депутат от партии "Слуга народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде, сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ
Здоровье
Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Политика
Помпео примет решение о внесении России в список спонсоров терроризма
Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Присутствующий на встрече режисер Александр Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста.
Общество
В Минтруде напомнили о запрете чиновникам получать и дарить подарки
В министерстве напомнили, что лицам, занимающим государственные и муниципальные должности, а также государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций запрещено получать подарки от их коллег и подчиненных в связи с выполнением ими служебных обязанностей.