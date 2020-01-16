Политика
НТВПять стран требуют компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
Пять стран, граждане которых находились на борту украинского лайнера потерпевшего крушение в Иране, требуют от Тегерана выплаты компенсаций. Как сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, выплаты ждут Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.
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Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию
Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Здоровье
Сердечники будут обеспечены бесплатными лекарствами
Препараты будут покупать за счет субсидий регионам из федерального бюджета (кроме инвалидов, которые получают бесплатные лекарства в составе государственной социальной помощи) но гражданам придется доплатить разницу, если цена окажется выше государственного возмещения.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Политика
Зеленский снизил возраст призыва в армию
Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
Общество
Население Китая выросло до 1,4 млрд человек
Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 млн человек, превысив 1,4 млрд.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Финансы
Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд
Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Медведев объявил об отставке правительства РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Политика
Названы возможные планы Медведева после отставки
Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Хоккей
Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ
14 января "Вашингтон" благодаря двум шайбам Александра Овечкина победил "Каролину" 2:0. Российский хоккеист довёл число своих заброшенных шайб до 686 и вышел на 11 место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Шоу-бизнес
Брэдли Купер вышел в свет с новой «девушкой Джеймса Бонда»
Напомним, что до встречи с Шейк Купер успел жениться, развестись и пережить несколько страстных романов.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Гаджеты
Microsoft представила два ПК на базе Snapdragon 7c
Компания Microsoft представила парочку новых портативных компьютеров, которые построены на базе однокристальной системы Snapdragon 7c, представленной в декабре прошлого года.
Космос
«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".