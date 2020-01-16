Пять стран, граждане которых находились на борту украинского лайнера потерпевшего крушение в Иране, требуют от Тегерана выплаты компенсаций. Как сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, выплаты ждут Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.

Пять стран требуют компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

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