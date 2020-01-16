Политика

НТВНТВПять стран требуют компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Пять стран, граждане которых находились на борту украинского лайнера потерпевшего крушение в Иране, требуют от Тегерана выплаты компенсаций. Как сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, выплаты ждут Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина.
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Страны, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном украинском самолете, потребовали от Ирана компенсаций

Эхо Москвывчера в 22:47

Пять стран согласовали рамочные условия для сотрудничества с Ираном по сбитому Boeing

ТАССвчера в 13:49

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый самолёт

RT на русскомвчера в 11:45

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый «Боинг»

Интерфаксвчера в 12:35

Иран призвали выплатить компенсации семьям погибших при крушении Boeing

Известиявчера в 11:29

Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

РБКвчера в 11:26

От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

РИА Новостивчера в 11:31
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ вчера в 07:28
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
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Сердечники будут обеспечены бесплатными лекарствами

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Goroday.ru вчера в 19:03
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Зеленский снизил возраст призыва в армию

Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
VSE42.RU вчера в 11:28
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Финансы

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $11,5 млрд

Россия в ноябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на $794 млн - до $11,491 млрд, следует из опубликованных в пятницу материалов Минфина США.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

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Медведев объявил об отставке правительства РФ

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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Названы возможные планы Медведева после отставки

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.
Gazeta.SPb вчера в 23:04
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15 января в 15:05
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
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Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
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Овечкин обошёл Селянне по количеству заброшенных шайб в НХЛ

14 января "Вашингтон" благодаря двум шайбам Александра Овечкина победил "Каролину" 2:0. Российский хоккеист довёл число своих заброшенных шайб до 686 и вышел на 11 место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Sport.ru 14 января в 01:59
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Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Ляйсан Утяшева кардинально изменила имидж

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева предстала перед поклонниками в новом образе.
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Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
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Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
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Брэдли Купер вышел в свет с новой «девушкой Джеймса Бонда»

Напомним, что до встречи с Шейк Купер успел жениться, развестись и пережить несколько страстных романов.
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Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
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Компания Microsoft представила парочку новых портативных компьютеров, которые построены на базе однокристальной системы Snapdragon 7c, представленной в декабре прошлого года.
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По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости вчера в 05:27
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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