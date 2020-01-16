Политика
Piter.tvКомпенсацию от Ирана за сбитый Boeing требуют пять стран
Стороны требуют всестороннего и прозрачного расследования. От Ирана требуют санкции за уничтожение пассажирского самолета из Украины пять стран – Украина, Швеция, Канада, Афганистан и Великобритания. Об этом было объявлено по итогам встречи представителей сторон, состоявшейся 16 января в Лондоне.
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Политика
Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Политика
В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование
В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков
Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".
Общество
Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Политика
На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Энергетика
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Политика
МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства
"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль
Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
Общество
Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд
Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Гаджеты
Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов
Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Музыка
Мишустин оказался автором песен Лепса
Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Шоу-бизнес
Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Политика
Сандерс обошел Байдена в споре демократов за кресло президента США
Берни Сандерс в преддверии предвыборной гонки за должность президента США догнал и обошел своего конкурента Джо Байдена по популярности среди избирателей из числа сторонников Демократической партии.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на критику фанатов о фотошопе
Виктория Боня опубликовала очередной снимок, вызвавший критику со стороны подписчиков, обвинивших звезду в любви к фотошопу.
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Ивановской области погибли четыре человека
В Ивановской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате погибли четыре человека.
Здоровье
Свердловские медики опубликовали данные об острых отравлениях «снюсами»
С сентября по декабрь 2019 года в больницы Свердловской области поступило 13 детей в возрасте от 10 до 17 дет с острым отравлением «снюсами».
Общество
Шура объяснил слова Водонаевой о маткапитале ее стремлением в политику
Певец Шура объяснил высказывание телеведущей Алены Водонаевой ее желанием уйти в политику. Об этом исполнитель заявил телеканалу 360.
Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.