Стороны требуют всестороннего и прозрачного расследования. От Ирана требуют санкции за уничтожение пассажирского самолета из Украины пять стран – Украина, Швеция, Канада, Афганистан и Великобритания. Об этом было объявлено по итогам встречи представителей сторон, состоявшейся 16 января в Лондоне.

Компенсацию от Ирана за сбитый Boeing требуют пять стран

Общество Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Политика В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.

Происшествия ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове.

Политика Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА "Новости".

Общество Медведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".

Политика На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.

Энергетика Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.

Общество Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.

Музыка Мишустин оказался автором песен Лепса Михаил Владимирович Мишустин, по данным реестра Российского авторского общества, оказался автором музыки для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщает DEITA.

Шоу-бизнес Путин поздравил композитора Николаева с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив щедрый музыкальный талант певца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.

Политика Сандерс обошел Байдена в споре демократов за кресло президента США Берни Сандерс в преддверии предвыборной гонки за должность президента США догнал и обошел своего конкурента Джо Байдена по популярности среди избирателей из числа сторонников Демократической партии.

Здоровье Свердловские медики опубликовали данные об острых отравлениях «снюсами» С сентября по декабрь 2019 года в больницы Свердловской области поступило 13 детей в возрасте от 10 до 17 дет с острым отравлением «снюсами».

Политика Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.