Политика

Piter.tvPiter.tvКомпенсацию от Ирана за сбитый Boeing требуют пять стран

Стороны требуют всестороннего и прозрачного расследования. От Ирана требуют санкции за уничтожение пассажирского самолета из Украины пять стран – Украина, Швеция, Канада, Афганистан и Великобритания. Об этом было объявлено по итогам встречи представителей сторон, состоявшейся 16 января в Лондоне.
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"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

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