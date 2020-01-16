Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан договорились между собой о рамочных условиях сотрудничества с Ираном, сообщил украинский МИД. Переговоры пяти стран прошли в Лондоне, передает ТАСС.

Пять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing

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Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

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