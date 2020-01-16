Политика

Взгляд.руВзгляд.руПять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан договорились между собой о рамочных условиях сотрудничества с Ираном, сообщил украинский МИД. Переговоры пяти стран прошли в Лондоне, передает ТАСС.
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От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе

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Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый «Боинг»

Интерфаксвчера в 12:35

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Эхо Москвывчера в 22:47

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Известиявчера в 11:29

Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing

РБКвчера в 11:26
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"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.
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