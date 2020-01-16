Политика
Взгляд.руПять стран потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан договорились между собой о рамочных условиях сотрудничества с Ираном, сообщил украинский МИД. Переговоры пяти стран прошли в Лондоне, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Происшествия
В ДТП у «Аэропарка» в Брянске погиб пассажир иномарки
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Авто
Обновленный Skoda Rapid представили в Китае
Около месяца назад "посвежевший" Skoda Rapid представили в России, а теперь чешский концерн решил провести его альтернативное обновление и в Поднебесной.
Политика
Зеленский снизил возраст призыва в армию
Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Общество
Оксана Пушкина жалуется на угрозы Владимиру Колокольцеву
Напомним, в ноябре 2019 года господин Добрынин подал жалобу в МВД на православное движение «Сорок сороков», отметив, что в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды).
Политика
В ГД рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза 20 января
"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.
Политика
Более высокую должность предложили Кадырову
Полномочным представителем президента России может стать Рамзан Кадыров. Об этом пишут «Аргументы недели», ссылаясь на источник в Кремле.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Происшествия
СК задержал водителя после ДТП под Саратовом, где погибли два человека
Следователи задержали водителя минивэна после ДТП в Саратовской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в пятницу.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Авто
Раскрыта цена топовой версии Kia Seltos для России
Как стало известно порталу NJCAR.RU, речь идет о расценках на топовую версию нового корейского кроссовера, которая оснащается 2,0-литровым "атмосферником" MPI, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT и 4WD.
Авто
Стало известно, когда выйдет «Русский Прадо» от УАЗа
"Русский Прадо", представляющий собой модернизированный внедорожник "Патриот", выйдет в 2021 году.