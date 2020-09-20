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Известия

Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.В источнике
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Известия

Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Известиявчера в 15:06
ПРАЙМ

Вопрос налогового маневра может быть вынесен на площадку Союза Белоруссии и РФ - Рапота

ПРАЙМвчера в 14:56
Интерфакс

В Союзном государстве сообщили о прогрессе по компенсации налогового маневра РФ для Белоруссии

Интерфаксвчера в 14:39
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран
Российская газетавчера в 09:34
347

В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUM19 сентября в 12:25
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
347

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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Ковингтон победил Вудли на турнире UFC в Лас-Вегасе

Американский боец Ultimate Fighting Championship Колби Ковингтон сумел одержать победу сегодня ночью и тем самым возглавил дивизион полусредневесовой категории Его соперником стал соотечественник Тайрон Вудли.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:46
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