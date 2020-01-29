Армия и оружие

ИзвестияИзвестияКомплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом 29 января рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

ЗРПК «Панцирь» получит специальную ракету против мини-беспилотников

REGNUM05:18

Комплекс ПВО «Панцирь» оборудовали гиперзвуковой ракетой

РБК03:19

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Газета.Ru04:56

Транспортно-заряжающую машину «Панциря» научат стрелять

Российская газета05:05

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Известия01:38

Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников

RT на русском01:33

«Панцири-С» сбили около 100 беспилотников за время боевого применения

ТАСС01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Общество

Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков

Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.
РБК 05:20
Происшествия

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
Вести.Ru 09:49
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Политика

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета вчера в 05:44
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Происшествия

Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
РИА Новости 08:49
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Общество

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией

«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
REGNUM 07:13
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Биатлон

Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Pravda.Ru 07:27
Политика

Президент Германии предостерег от переписывания истории

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
РИА Новости 07:39
Гаджеты

Новый флагман Sony Xperia получит аккумулятор на 4400 мАч

В социальной сети Weibo инсайдер под ником Caybule поделился подробностями о смартфонах новой линейки Sony Xperia.
Anonsens 07:45
Космос

SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink

Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Российская газета 27 января в 21:14
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК 08:50
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 00:34
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Космос

Открыт новый вид полярных сияний

Ученые из Финляндии описали новый вид полярных сияний, напоминающий дюны в пустыне.
Naked Science 10:17
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Происшествия

Умер второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета Bek Air

Москва 24 вчера в 11:07
Политика

Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Дождь 00:48
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Политика

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву.
ТАСС 04:48
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Pravda.Ru 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Панцирь-С1
Зенитная управляемая ракета
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Комплекс был разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное