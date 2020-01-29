Армия и оружие
ИзвестияКомплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом 29 января рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
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Политика
Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев
"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
Общество
Росреестр предложит снять запрет на строительство в зоне нацпарков
Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.
Происшествия
Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии
Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
Общество
Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией
«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Гаджеты
Новый флагман Sony Xperia получит аккумулятор на 4400 мАч
В социальной сети Weibo инсайдер под ником Caybule поделился подробностями о смартфонах новой линейки Sony Xperia.
Космос
SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink
Напомним, в мае прошлого года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Космос
Открыт новый вид полярных сияний
Ученые из Финляндии описали новый вид полярных сияний, напоминающий дюны в пустыне.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Происшествия
Умер второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета Bek Air
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал уточнить, приглашен ли президент Украины Владимир Зеленский на торжества в честь Дня Победы в мае в Москву.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.