Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКомплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
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ЗРПК «Панцирь» получит специальную ракету против мини-беспилотников

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«Панцири-С» сбили около 100 беспилотников за время боевого применения

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Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

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Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
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Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
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