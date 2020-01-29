Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКомплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
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Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

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Транспортно-заряжающую машину «Панциря» научат стрелять

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