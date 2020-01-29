Армия и оружие
Газета.RuКомплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Происшествия
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
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Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
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Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
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Алла Пугачева обеспокоена здоровьем Максима Галкина
Алла Борисовна предостерегла мужа от неосторожных движений, написав в комментарии: «Осторожней на камнях, турист!».
Гаджеты
Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах
Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Хоккей
Тренер «Вашингтона»: «Овечкин обогнал настоящую легенду»
Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тод Рирден рассказал пресс-службе заокеанской лиги о снайперских рекордах Александра Овечкина.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
Транспорт
29 января в Екатеринбурге заложат первый камень под новый автовокзал
В Екатеринбурге завтра в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога пройдет закладка первого камня под новый торговый центр «Золотой».
Происшествия
В Татарстане загорелась гимназия
В Татарстане загорелась кровля здания гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Футбол
Защитник «Уфы» продолжит карьеру в Серии А
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в Донбассе
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Наука
Кислотность Мирового океана разрушает панцири крабов
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Происшествия
Жителя Омска осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии
Жителя Омска приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за оправдание теракта в Новой Зеландии, сообщили в среду в региональном управлении ФСБ.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.