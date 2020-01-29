Армия и оружие

ТАССТАССКомплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом в интервью ТАСС рассказал Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").
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