Армия и оружие
ТАССКомплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом в интервью ТАСС рассказал Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Кино
Кассовую российскую комедию «Холоп» покажут кинолюбителям в Китае
Комедия российского режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой в России. За все время картину посмотрели более десяти миллионов зрителей.
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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
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Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
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ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Спорт
WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило следы манипуляций с данными 145 из 298 спортсменов, которые попали под подозрение после проверки базы московской антидопинговой лаборатории.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендует не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
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В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову поздравляют с беременностью от Давида Манукяна
Ольгу Бузову начали активно поздравлять с беременностью.
Гаджеты
Первый флагман с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт официально готов к запуску
По словам Йирена, смартфон получит экран с разрешением WQHD или 2K и частотой обновления 120 Гц, а также быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт. Oppo Find X2 должен стать первым смартфоном с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт. Также отмечается, что полная зарядка будет достигаться всего за 35 минут.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Происшествия
В Ростовской области убили депутата и его жену
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран
Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Политика
Донецк посетила известная украинская правозащитница Татьяна Монтян, у «патрiотiв» истерика
В конце прошлой недели в Донецк приехала известная украинская правозащитница, адвокат и блогер Татьяна Монтян.
Общество
Вакцину против коронавируса разработали в Гонконге
Микробиологи из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, однако ее исследования могут занять более года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов празднует 50-летие
29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Баскетбол
Жена Овечкина показала подарки Александру от Коби Брайанта
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала подарки, которые ее муж получил от американского баскетболиста Коби Брайанта.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.