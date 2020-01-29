Армия и оружие
REGNUMКомплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом рассказал главный конструктор по комплексам ПВО тульского Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин, сообщает 29 января ТАСС.
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Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Культура
«Кураж-Бамбей» озвучит кино и сериалы для «Ростелекома»
Общество
Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа
Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Политика
Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
Финансы
Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю
Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Общество
Китай передал России геном нового коронавируса
Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу, готовясь к концерту
Технологии
Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»
Mail.Ru Group объявит сегодня о начале приёма предварительных заказов на колонку "Капсула", оснащённую помощницей "Маруся".
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Гаджеты
В России появится новый бренд бюджетных телевизоров
Свою продукцию в Россию начнет предоставлять новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Кино
Хоррор Джона Карпентера «Нечто» получит новый ремейк
Историю, рассказанную в фантастическом хорроре Джона Карпентера 1982 года "Нечто", одном из наиболее почитаемых жанре, ждет обновленное кинопрочтение.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Общество
Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Политика
На пост главы комитета по госстроительству претендуют Бушуев и Есипов
Руководитель фракции "Единая Россия" Олег Алексеев предложил однопартийца Николая Бушуева, коммунист Александр Анидалов – Владимира Есипова (КПРФ), а его соратник Николай Бондаренко – Александра Нараевского.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи о разводе
В СМИ появились слухи о том, что у певицы Полины Гагариной произошел разлад с ее мужем Дмитрием Исхаковым.
Политика
Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Общество
Новый министр экономического развития за неделю в Москве получил 9 автоштрафов
Новый министр экономического развития - бывший губернатор Пермского края Максим Решетников за первую неделю в Москве успел собрать девять автоштрафов, об этом сообщает пермский штаб политика Алексея Навального.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.