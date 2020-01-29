Армия и оружие

REGNUMREGNUMКомплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом рассказал главный конструктор по комплексам ПВО тульского Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин, сообщает 29 января ТАСС.
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Общество

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Газета.Ru 00:23
Политика

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
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Курс евро и доллара вырос по отношению к рублю

Официальный курс евро и доллара по отношению к рублю, установленный Центробанком на 29 января, вырос, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 05:57
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«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
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Политика

В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
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Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
Общество

Китай передал России геном нового коронавируса

Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины.
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Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»

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Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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Свою продукцию в Россию начнет предоставлять новый бренд, выпускающий бюджетные телевизоры.
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На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
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В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
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Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной

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Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa вчера в 01:06
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