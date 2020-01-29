Армия и оружие
REGNUMКомплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом рассказал главный конструктор по комплексам ПВО тульского Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин, сообщает 29 января ТАСС.
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Общество
Чешские программисты бесплатно создали сайт для местного Минтранса. Власти хотели потратить на него $17,5 млн
Чешское министерство транспорта заказало у местной компании сайт для продажи разрешений на проезд по скоростным автодорогам за $17,5 млн.
Общество
Релиз нового iPhone могут отодвинуть из-за китайского коронавируса
Как пишет агентство Bloomberg, из-за близости сборочного цеха к очагу инфекции, релиз новой модели телефона могут отложить.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Футбол
Агент: Кокорин отправится на сборы с «Зенитом-2»
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Происшествия
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело
Единоборства
Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Футбол
Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Экс-футболисты ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы «красно-синих».
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
Теннис
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Политика
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Армия и оружие
США модернизируют систему предупреждений о ракетном нападении
Американская компания Raytheon создаст новую систему сбора и обработки данных для Военно-воздушных сил США.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Футбол
Геркус заявил о намерении подать ответный иск к «Локомотиву»
Ответный иск к московскому «Локомотиву» собирается подать бывший генеральный директор клуба Илья Геркус. Об этом 29 января сообщает ТАСС.