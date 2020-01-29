Армия и оружие

REGNUMREGNUMКомплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом рассказал главный конструктор по комплексам ПВО тульского Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин, сообщает 29 января ТАСС.
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