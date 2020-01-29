Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvКомплекс ПВО «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковой ракетой

Комплекс ПВО "Панцирь" оборудовали гиперзвуковой ракетой. Он получил новейшее вооружение в виде двух ракет. Одна из них - стандартная, которую разработали недавно.
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Гиперзвуком по цели

Российская газета12:03

ЗРПК «Панцирь» получит специальную ракету против мини-беспилотников

REGNUM05:18

Российский «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету

Московский Комсомолец02:30

Комплекс ПВО «Панцирь» оборудовали гиперзвуковой ракетой

РБК03:19

Российский «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Lenta.ru03:26

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Известия01:38

Ростех намерен сделать из транспортно-заряжающей машины «Панциря» боевую

ТАСС01:09
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

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Общество

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Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга

Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Lenta.ru 12:45
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новости 09:22
Религия

Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным

Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
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Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе

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Космос

Ученые: Солнце может уничтожить Землю в ближайшие сто лет

Ученые из Университета Колорадо рассказали, что Солнце может в течение ста лет уничтожить Землю.
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Политика

Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
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Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Культура

Состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Вести Подмосковья вчера в 22:47
Происшествия

Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке

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Экономика

Минфин оценил расходы на реализацию послания президента

Расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию составят 4,13 трлн рублей, в том числе 1,39 трлн рублей - на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, и 1,233 трлн рублей на программу материнского капитала, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Piter.tv 06:24
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В МИД отреагировали на отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

В МИД подчеркнули, что Нидерланды намеренно включили в список парламентской делегации депутата, который был признан нежелательным для Москвы из-за агрессивных высказываний в адрес России.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах

Сильный мороз ожидается в середине недели по ночам в Мурманской области. Температура может понижаться до минус 35-38 градусов.
Российская газета вчера в 21:00
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Наставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игроком

Наставник ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден считает капитана команды Александра Овечкина феномальным хоккеистом.
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Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии

По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Общество

Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Газета.Ru 12:59
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В Новосибирске мужчина убил беременную девушку

Позднее, женщина умерла в больнице. Подозреваемого, 34-летнего мужчину задержали в Омске.
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