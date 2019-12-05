Как сообщает rg.ru, по мнению эксперта, в конце декабря ожидается умеренное ослабление курса рубля к доллару - до 64,5-66,0. Повлияют многочисленные внешние факторы.

Комплекс факторов: Аналитик спрогнозировал курс рубля к Новому году

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