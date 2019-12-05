Финансы
Бизнес-новости в КировеКомплекс факторов: Аналитик спрогнозировал курс рубля к Новому году
Как сообщает rg.ru, по мнению эксперта, в конце декабря ожидается умеренное ослабление курса рубля к доллару - до 64,5-66,0. Повлияют многочисленные внешние факторы.
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Комплекс факторов: Аналитик спрогнозировал курс рубля к Новому году
Бизнес-новости в Кирове03 декабря в 13:27
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:21, Ашберн
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Зенит — Динамо 3:0
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Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех
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Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
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Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Общество
Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать
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Общество
Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей
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Происшествия
Под Омском обнаружили озеро крови
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Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
Медведев: Решение о пенсионной реформе оказалось самым сложным
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