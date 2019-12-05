Финансы

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеКомплекс факторов: Аналитик спрогнозировал курс рубля к Новому году

Как сообщает rg.ru, по мнению эксперта, в конце декабря ожидается умеренное ослабление курса рубля к доллару - до 64,5-66,0. Повлияют многочисленные внешние факторы.
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Курс доллара и евро снизился

News.ru03 декабря в 02:30

Курсы доллара и евро на 5 декабря

Банки.рувчера в 00:00

Курс валют сегодня: рубль вырос к доллару и евро

Свободная Пресса03 декабря в 03:25

Комплекс факторов: Аналитик спрогнозировал курс рубля к Новому году

Бизнес-новости в Кирове03 декабря в 13:27
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Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Газета.Ru 12:23
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
РИА Новости 12:35
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК 12:00
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Общество

Егор Жуков не считает условный срок «окончательной победой»

Приговоренный к трем годам условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков заявил, что не считает решение суда окончательной победой.
Газета.Ru 10:24
Политика

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
РБК 11:35
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС вчера в 06:26
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
RT на русском 11:23
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
ТАСС 09:24
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:24
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Общество

Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.
REGNUM 10:10
Общество

Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

Правительство Украины отменило действие постановления предыдущего состава Кабмина об уровне самой низкой зарплаты учителя в размере трех прожиточных минимумов.
ИА Новороссия 10:21
Происшествия

Под Омском обнаружили озеро крови

Активисты Общероссийского народного фронта в Омской области обнаружили в Калачинском районе водоем, заполненный кровью убитых животных.
Российская газета 10:45
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

РИА Новости 05:30
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

Медведев: Решение о пенсионной реформе оказалось самым сложным

В России с 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин вырос до 65 лет, для женщин – до 60 лет.
RuNews24.ru вчера в 07:52
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