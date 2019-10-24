Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Политика Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.

Общество В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Политика Министр экономики Японии подал в отставку В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Наука Мышей научили водить автомобиль Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Армия и оружие Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Toyota Premio сбила женщину в Южно-Сахалинске В Южно-Сахалинске автомобиль сбил женщину. Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, ДТП произошло 24 октября в 16:25 минут.

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот на шестой день после родов Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Гаджеты Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.

Наука Обнаружен потенциальный ключевой механизм опиоидной зависимости Исследователи обнаружили, что ключевые механизмы в клетках мозга, которые сопровождают формирование зависимого поведения и поддерживают его, связаны с изменениями цАМФ (циклического аденозинмонофосфата).

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество Почти 70% россиян не делают сбережений Социологи провели опрос и выяснили, что 69% россиян не делают сбережений.

Космос Исследовательский зонд НАСА TESS присоединяется к поиску разумной жизни Ученые, работающие над миссией космического агентства Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), будут сотрудничать с проектом Breakthrough Listen, стоимостью 100 миллионов долларов, в поисках внеземного разума (SETI), объявили члены обеих команд 23 октября.

Здоровье После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.

Игры The Elder Scrolls VI слухи о драконах из Skyrim Чем больше информации заливают в интернет – тем больше слухов и рассуждений генерируют пользователи.

Экономика В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.

Футбол Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе» Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.

Кино Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер» Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.

Политика Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.