Армия и оружие

РБКРБККомплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России

Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
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Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400

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