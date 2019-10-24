Армия и оружие
РБККомплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С». Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
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Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Коммерсантъ вчера в 15:13
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Армия и оружие
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Известия вчера в 21:14
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин решил пролить свет на ситуацию с Telegram в России, который формально считается заблокированным, но все продолжают им пользоваться.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Полиция обнаружила 39 тел в грузовике в Британии
Газета.Ru вчера в 05:23
Космос
Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет
Карта Вселенной, которую построит российско-германский телескоп "Спектр-РГ", будет обнародована в районе 2025 года, заявил научный руководитель проекта "Спектр-РГ" академик РАН Рашид Сюняев.
РИА Новости 22 октября в 09:31
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
ИА Новороссия вчера в 16:20
Футбол
Серхио Рамос оштрафован на один миллион евро
Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос получил наказание за уклонение от уплаты налогов в 2012-2014 годах.
Евро-футбол.ру 05:26
Футбол
«Зенит» уступает в Лейпциге 1:2
Радио Зенит 01:44
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Киберспорт
В новом дополнении игры «Battlefield 5» появятся японцы с катанами
Шутер «Battlefield 5» на следующей неделе принесет бесплатное обновление для всех игроков, а пока что дразнит грядущим событием в новом трейлере.
Ридус вчера в 17:14
Политика
Россияне доверяют президенту меньше, чем армии
Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:15
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
Российская газета 02:26
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания вчера в 01:47
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет Грег Харди
Официальный сайт ММА объявил имя нового соперника россиянина, им стал экс-игрок в американский футбол Грег Харди, которого фанаты промоушена запомнили по бою 19-го октября, в поединке с Беном Сосоли Харди во время воспользовался ингалятором из-за чего его победу признали недействительной.
ODDS.ru вчера в 01:40
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14