Армия и оружие

REGNUMREGNUMКомплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе

Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».
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с чего всё началось

Чтобы господство в воздухе оставалось за нами

О растущем боевом потенциале ВКС с учётом поступления новых образцов вооружения, военной и специальной техники (в том числе БПЛА), развития системы предупреждения о ракетном нападении, совершенствования организации боевой и оперативной подготовки и развёртывания новых формирований, улучшения материально-технического обеспечения вида Вооружённых Сил, а также об участии военно-транспортной авиации в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции рассказывает главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей СУРОВИКИН.
Красная звездавчера в 17:02

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о возможном применении С-500

РИА Новости06:36

Главком ВКС России рассказал о возможностях С-500 в космосе

Известия02:56

Космический «Прометей»: С-500 сможет уничтожать спутники и «гиперзвук»

РЕН ТВвчера в 21:17

В ВКС заявили о способности С-500 поражать объекты в космосе

РБКвчера в 21:59

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

Российская газетавчера в 21:26

Главные новости к утру 3 июля

Коммерсантъ00:03

С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе

RT на русскомвчера в 20:15
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Происшествия

Росгвардейца осудили за выброшенную с балкона подругу

Lenta.ru 07:39
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
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Авто

Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы

За апрель—июнь Tesla поставила своим клиентам 90,65 тыс. электромобилей – это значительно больше, чем прогнозировали аналитики.
Автоновости дня 04:13
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Политика

Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс

Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
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Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Экономика

Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Коммерсантъ 05:37
Общество

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

Краснодар, 3 июля 2020, 13:43 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 21 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:43
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Единоборства

Друг семьи сообщил о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова перед смертью

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
РБК 07:43
Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
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Авто

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представили официально

Еще в обновленном кроссовере появилась подзаряжаемая модификация Tiguan eHybrid.
Tvoe-avto.com вчера в 11:21
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Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 03:33
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
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Футбол

Месси решил уйти из «Барселоны» в 2021 году

ODDS.ru 00:55
Культура

Скончался старейший актер театра Российской Армии Александр Петров

ИА Красная Весна 06:35
Политика

Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для обсуждения проблемы урегулирования на востоке Украины в ходе встрече политических советников стран - участников нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция).
Комсомольская правда 06:19
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Путешествия

Карелия попала в топ лучших направлений для отдыха с семьей

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, провел опрос среди пользователей социальных сетей, чтобы выявить лучшие места для отдыха с семьей в этом году.
Столица на Онего 02:08
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
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Путешествия

Таиланд начнёт принимать российских туристов не раньше ноября

Москва, 3 июля 2020, 10:42 — REGNUM Самый оптимистичный прогноз открытия Таиланда для российских туристов — ноябрь — начало декабря 2020 года.
REGNUM 03:42
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Экономика

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
Экономика

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM 04:48
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Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
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Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
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Здоровье

Минздрав заявил о росте числа больных рассеянным склерозом

Число больных рассеянным склерозом в России растет последние три года - с 80,5 тысячи в 2017 году до 85,2 тысячи в 2019 году, заявила временно исполняющая обязанности директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова.
РИА Новости 07:23
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:39
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Игры

Ubisoft отложила релиз новой стратегической игры серии The Settlers

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