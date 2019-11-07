Культура

Вести.RuВести.RuКомпозитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет. Сейчас юбиляр занята подготовкой к большому праздничному концерту, трансляцию которого будет вести телеканал "Россия 1".
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Александре Пахмутовой — 90 лет

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«Великий талант и светоносная энергия». Александра Пахмутова отмечает 90-летие

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Российская газетавчера в 16:05

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Известиявчера в 16:02

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

Вести.Ruвчера в 16:32

Она выходит, и встаёт весь зал! Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей

Царьградвчера в 23:51
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
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Александра Пахмутова
Композитор
Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народная артистка СССР. Лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и Премии Ленинского комсомола. Кавалер двух Орденов Ленина. Жена и соавтор поэта Николая Николаевича Добронравова.
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