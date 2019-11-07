Культура
Вести.RuКомпозитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет. Сейчас юбиляр занята подготовкой к большому праздничному концерту, трансляцию которого будет вести телеканал "Россия 1".
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Музыкальный калейдоскоп в честь юбилея Александры Пахмутовой прошел в Армавире
Армавирский собеседник07 ноября в 01:18
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