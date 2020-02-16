Культура
Газета.RuАвтор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook. Иванов утонул во время отдыха на пляже Бонди Бич в Сиднее, заявил Козырев.
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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии
Комсомольская правда02:50
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